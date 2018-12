Ligue 1 : les matches Monaco - Nice et Saint-Etienne - Marseille reportés

Les "gilets jaunes" continuent de chambouler la Ligue 1. Après PSG - Montpellier et Toulouse - Lyon, c'est au tour des rencontres Monaco - Nice et Saint-Etienne d'être reportées à une date ultérieure. Initialement programmé vendredi en ouverture de la 17e journée, le derby azuréen ne se jouera pas cette semaine "à la demande du gouvernement princier de la Principauté de Monaco et en lien avec la Préfecture des Alpes-Martimes", indique la LFP dans un communiqué.

Le très luxueux Rocher serait-il soudainement devenu un endroit de contestation sociale ? Pas vraiment, les autorités souhaitent simplement mobiliser les forces de l'ordre sur les manifestations à venir des "gilets jaunes" alors qu'une nouvelle journée d'action nationale est prévue samedi. Quid d'un match programmé la veille ? "Les forces de police en mesure d'être affectées seraient insuffisantes pour assurer la sécurité de la rencontre", révélait Nice-Matin avant que la Ligue ne communique sur le report du match.

Une fois n'est pas coutume, il faudra donc patienter jusqu'à samedi 20 heures pour assister aux premières rencontres de Ligue 1 lors de cette 17e journée. A moins, comme l'avait évoqué Jean-Michel Aulas, que la LFP ne décide de reporter l'intégralité des matches prévus ce week-end. Une thèse qui n'est pas à écarter puisque la rencontre entre Saint-Etienne et l'OM, dont le coup d'envoi devait avoir lieu dimanche à 21 heures, a également été reportée, à la demande de la Préfecture de la Loire cette fois.