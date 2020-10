Plus de cinq ans après le dernier derby du Nord, Lille et Lens se retrouvent pour un match qui se jouera à huis clos en raison du couvre-feu annoncé par le gouvernement. Un petit point sépare les Dogues, candidats déclarés au top 5, de surprenants Sang et Or. Promus, les Lensois n’ont plus perdu depuis leur premier match à Nice (2-1), avec notamment des victoires contre le PSG (1-0) ou Saint-Etienne (2-0). Ils seront toutefois fortement amoindris pour ce match en raison des suspensions (Medina) ou des blessures (Ganago, Sylla, Michelin, Fofana). Toujours invaincu (4 victoires, 2 nuls), le LOSC se distingue notamment par la solidité de sa défense, qui n’a encaissé que deux petits buts en six matchs.