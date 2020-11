Le coup sûr : ce sera show à Manchester

Le dernier affrontement entre Manchester City et Liverpool avait été à sens unique il y a quelques mois. Quasiment assurés du titre, les Reds avaient sombré à l’Etihad (4-0), pour une sorte de baroud d’honneur des Citizens. Mais la donne risque d’être différente ici. Les deux rivaux, qui se tirent la bourre en tête de la Premier League ces dernières saisons, sont en grande forme. Même sans Van Dijk, Liverpool vient de remporter ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, avec un carton dans la semaine sur la pelouse de l’Atalanta (0-5) en Ligue des champions. City n’est pas en reste, sa victoire devant l’Olympiakos en C1 (3-0) lui ayant permis d’enchaîner sur un huitième match sans défaite, toutes compétitions confondues. Les deux équipes s’appuient sur des défenses retrouvées ces dernières semaines, mais n’ont pas eu face à elles un adversaire avec une aussi grosse force de frappe offensive… Deuxième meilleure attaque de PL (17 buts inscrits), mais aussi deuxième plus mauvaise défense après avoir été humilié par Aston Villa (7-2, 15 buts encaissés au total), Liverpool n’a pas gagné depuis quatre saisons à Manchester en championnat et n’a pas réussi à ne pas prendre de but à l’extérieur contre cette équipe depuis 2010 (toujours en PL). City (qui n'a mis que neuf buts en championnat) reste capable de sérieux trous d’air, à l’image de sa défaite contre Leicester cette saison (2-5), et risque de souffrir face au nouveau trio offensif des Reds Salah - Diogo Jota - Mané. L’issue du match entre ces deux équipes reste incertaine, mais une chose est sûre, on devrait voir des buts à Manchester samedi !

Ligue 1 Les pronos de la semaine : Lille en costaud, Man U trop fort pour Arsenal 31/10/2020 À 07:00

Notre pari - Manchester City et Liverpool marquent @1,37

Le coup à tenter : Depay et l’OL coulent les Verts

Comme la saison passée, ce sont des Verts en crise qui affrontent Lyon pour le derby. Mais ici, difficile d’imaginer les joueurs de Claude Puel rééditer un exploit et repartir avec un succès inespéré. Plombée par les blessures et la méforme de ses cadres, cette ASSE rajeunie reste sur cinq défaites en championnat (un but marqué, onze buts encaissés), alors qu’elle n’avait pas perdu ses quatre premiers matchs. Cette équipe a perdu quatre de ses six matchs disputés à l’extérieur en 2020 en Ligue 1 et reste sur des prestations très inquiétantes. En face, l’OL est sur courant alternatif et risque d’avoir du mal à faire le jeu, alors que c’est dans les contres que cette équipe excelle depuis quelques mois. De plus, tous ses adversaires ne lui feront pas autant de cadeaux que Monaco, dernier adversaire étrillé au Groupama Stadium (4-1), où l’OL est invaincu cette année en L1 (trois victoires, trois nuls). Mais les Gones ont toutefois remporté quatre des six derniers derbys qu’ils ont joués à domicile (pour deux nuls) et peuvent compter sur un Memphis Depay remobilisé après son transfert avorté au Barça cet été. Le capitaine lyonnais n’a marqué qu’une fois contre le rival stéphanois depuis son arrivée au club, et c’était à Geoffroy-Guichard. Même si ce match se jouera à huis-clos, il n’y a toutefois pas meilleure occasion pour lui de prouver aux supporters qu’il est de nouveau pleinement investi dans le projet lyonnais, du moins pour quelques mois encore. Pour nous, Depay va marquer dans ce derby, guidant ainsi l’OL vers un succès qui ne devrait pas lui échapper contre des Verts au fond du trou.

Le gros coup : le coup de la panne pour Paris

Difficile de savoir à quel PSG s’attendre pour ce match. Va-t-on avoir le droit au Paris de ces dernières semaines en championnat, où il écrase un à un ses adversaires ? Ou au PSG version Ligue des champions, décevant contre Manchester United et en seconde période contre Leipzig, deux adversaires qui l’ont sanctionné d’une défaite (2-1 à chaque fois), le mettant déjà dos au mur en C1 ? Vainqueur de ses sept derniers matchs en Ligue 1, le champion de France en titre n’a pas vraiment le droit à l’erreur ici. Il ne pourra même pas compter sur un effectif au complet, puisque Neymar, Bernat ou encore Verratti manquent à l’appel. Et le retour de suspension de Di Maria serait vite oublié si Mbappé, forfait en C1 cette saison, n’est pas remis ici vu la dépendance au duo Mbappé - Neymar du jeu offensif parisien… Autant d’éléments qui peuvent donner de l’espoir à Rennes. Les Rouge et Noir ont certes été battu par Chelsea (3-0) dans la semaine, mais la VAR ne les a pas aidés du tout. Ils ont de plus renoué avec le succès la semaine passée contre Angers en L1 (2-1) et ont la recette pour faire douter le PSG, qu’ils ont battu deux fois ces deux dernières saisons en L1, dont une au Parc des Princes en 2018. Contre un Paris amoindri et en plein doute, Rennes a un sérieux coup à jouer à notre avis. Voir les joueurs de Julien Stéphan ramener un point de ce choc nous semble ainsi jouable.

Notre pari - Match nul entre le PSG et Rennes @5,50

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax. C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.

Ligue 1 Les pronos de la semaine : des buts à Lyon, Lille en patron 24/10/2020 À 06:08