Monaco accroche Nantes

Avec Monaco, on peut s’attendre à tout cette saison. Le dernier match de l’ASM en est la preuve : face à Rennes, les Monégaques ont ouvert le score, avant d’encaisser deux buts, puis d’arracher la victoire dans les arrêts de jeu (3-2). Ce troisième succès de suite à domicile demande désormais confirmation à l’extérieur, où les joueurs de Leonardo Jardim n’ont pris que deux points en quatre matchs et restent sur une lourde défaite à Montpellier (3-1). Pour mettre fin à cette disette, ils pourront compter sur le duo Ben Yedder (8 buts) - Slimani (5 passes, 7 passes décisives), soit le meilleur buteur et le leader du classement des passeurs. Ils ne seront pas de trop pour tenter de faire vaciller la défense du FC Nantes, la 3e meilleure de l’élite (6 buts encaissés).

Malgré leur défaite à Metz la semaine passée (1-0), les Canaris occupent toujours la deuxième place du championnat avant cette 11e journée. Solide à défaut d’être spectaculaire (quatre victoires sur le score de 1 à 0 depuis le début de la saison), l’équipe de Christian Gourcuff passera un test face à l’armada offensive monégasque et comptera sur les largesses trop habituelles de l’arrière-garde emmenée par Kamil Glik pour enflammer La Beaujoire. Mais Nantes a du mal face à Monaco ces dernières années (une victoire en six matchs) et s’est incliné à domicile lors de la dernière confrontation entre les deux équipes (1-3). Annoncé au complet pour ce match, Monaco peut réaliser une jolie opération pour nous en repartant avec un nul de cette rencontre et ce ne serait pas étonnant, vu leurs caractéristiques, de voir les deux équipes trouver la faille ici.

Notre pari : Match nul entre Nantes et Monaco et les deux équipes marquent @3,55

Wissam Ben Yedder et Islam SlimaniGetty Images

Coup de mou pour le SCO

Après un excellent début de saison, Angers connaît un coup de moins bien. Battu à domicile par Brest la semaine passée (0-1), le SCO reste sur trois matchs sans victoire. Autre motif d’inquiétude : la 3e meilleure attaque de l’élite est restée muette lors des deux dernières rencontres. Ce qui n’est pas vraiment rassurant à l’heure de se déplacer à Montpellier, alors qu’Angers a perdu trois de ses quatre matchs disputés à l’extérieur cette saison, il est vrai contre des gros (Lyon, Lille et le PSG). Le MHSC est difficile à bouger à La Mosson : après une défaite initiale devant Rennes (0-1), les Héraultais ont remporté leurs quatre matchs suivants à domicile, s’offrant notamment le scalp de Lyon (1-0), Nice (2-1) et Monaco (3-1).

Surtout, Michel Der Zakarian pourrait aligner pour la première fois le quatuor Savanier - Mollet - Laborde - Delort à l’occasion de cette rencontre. Le premier nommé a effectué son retour de blessure la semaine passée lors de la défaite à Reims (1-0). Une rencontre que Delort a manqué, lui aussi sur blessure, alors que Mollet a fréquenté l’infirmerie en début de saison aussi. Le retour de l’international algérien est attendu pour booster une attaque qui a déçu lors de la dernière journée : avec les ballons de Mollet et Savanier, meilleur passeur de L1 la saison passée, cela pourrait faire mal. Pour nous, Montpellier, à domicile, va s’imposer face à un SCO en perte de vitesse en ce moment.

Notre pari : Montpellier bat Angers @2,20

Michel Der Zakarian, l'entraîneur de MontpellierGetty Images

Le PSG, comme d’habitude face à l’OM

C’est une chiffre qui fait mal aux supporters marseillais : il faut remonter au 27 novembre 2011 pour trouver la trace de la dernière victoire de l’OM face au PSG (3-0 au Vélodrome). Et même au 28 février 2010 pour le dernier succès olympien au Parc des Princes (0-3). S’ils ont renoué avec la victoire devant Strasbourg la semaine passée (2-0) après quatre match sans succès, difficile de se montrer optimistes pour les joueurs d’André Villas-Boas. Car en face, la machine parisienne tourne à pleine régime. Ce n’est pas Nice (1-4), ou Bruges (0-5), largement battus lors des deux dernières sorties du PSG, qui diront le contraire.

Le seul motif d’espoir pour les Marseillais réside dans le fait que l’infirmerie du club de la capitale est bien pleine avant ce choc : Meunier et Herrera ont rejoint Neymar, tandis que Gueye est incertain pour cette rencontre. Toujours privée de Gonzalez, la défense marseillaise risque néanmoins par contre de souffrir vu la forme du moment du trio Di Maria - Icardi - Mbappé. L’international français, auteur d’un triplé en Ligue des champions, devrait débuter cette rencontre et risque d’avoir faim vu ses récentes déclarations. Lors des quatre dernières confrontations entre les deux équipes (en comptant le quart de finale de la Coupe de France en 2018), le PSG s’est à chaque fois imposé avec au minimum deux buts d’écart et nous ne voyons pas pourquoi ça changerait ici.

Pour parier, n’hésitez pas à vous créer un compte sur Winamax . C’est simple et rapide ! Si vous perdez votre premier pari, notre partenaire Winamax le rembourse en cash (pour les nouveaux clients et jusqu’à 100 euros). Libre à vous de rejouer plus tard, ou de récupérer ce remboursement sans condition sur votre compte bancaire.