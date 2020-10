Le pari sûr : Leeds - City, tout pour l’attaque

C’est le match le plus attendu de cette 4ème journée de Premier League. Encore plus vu le début de saison des deux équipes. Le Leeds de Marcelo Bielsa va défier le Manchester City de Pep Guardiola, un entraîneur qui n’a jamais caché son respect et son admiration pour “El Loco”. Les Citizens jouent très gros après l’humiliation subie devant Leicester la semaine passée (2-5). Alors qu’ils avaient bien débuté contre Wolverhampton (victoire 3-1), cette défaite a confirmé les largesses défensives parfois aberrantes de cette équipe, qui a de nouveau sorti le chéquier pour recruter dans ce secteur (le Portugais Ruben Dias).

On peut donc s’attendre à du spectacle contre Leeds, qui mise tout sur l’attaque ou presque. Cela s’est vu contre Liverpool (défaite 4-3) ou Fulham (victoire... 4-3). Moins au niveau du score contre Sheffield (victoire 0-1), l’une des équipes les plus solides du championnat, la semaine passée. Difficile de savoir si les Peacocks ont les moyens d’infliger une deuxième défaite d’affilée à City. Mais voir les deux équipes marquer dans un match qui devrait être une ode au football offensif ne fait aucun doute à nos yeux.

Notre pari - Les deux équipes marquent entre Leeds et Manchester City @1,48

Le coup à tenter : Le LOSC intraitable

Sans faire de bruit, Lille réalisé un très bon début de saison. Vainqueur de Nantes la semaine passée (2-0), le LOSC est toujours invaincu après cinq journées (trois victoires, deux nuls) et pourrait même compter un meilleur bilan s’il n’avait pas laissé échapper un succès qui lui tendait les bras à Marseille il y a quelques semaines (1-1). Et ce alors que le Canadien Jonathan David, recrue la plus chère de son histoire censée faire oublier Victor Osinhem à la pointe de l’attaque, n’a toujours pas débloqué son compteur de buts et que son duo avec Burat Yilmaz (buteur sur penalty la semaine passée) est toujours en rodage. Ajoutez à cela le fait que les Dogues sont épargnés par les blessures ou les suspensions, et tous les voyants sont donc au vert (ou presque) avant d’aller défier Strasbourg.

Les Alsaciens sont plus dans le dur en ce début de saison, avec une petite victoire et quatre défaites. La semaine passée, ils se sont inclinés à Monaco (3-2), alors qu’ils ont terminé le match à 11 contre 9… Depuis la remontée dans l’élite de Strasbourg, Lille n’a perdu qu’une fois en six matchs contre cet adversaire, qu'il a battu lors de leurs deux confrontations la saison passée. La forme du moment des deux équipes nous fait penser que cette bonne série lilloise va se poursuivre à la Meinau dimanche.

Notre pari - Lille bat Strasbourg @2,25

La grosse cote : Un choc des Olympiques sans vainqueur

Difficile de s’emballer pour le début de saison de Lyon et de Marseille, qui s’affrontent dimanche en clôture de la 6ème journée. Lyon en est à quatre matchs sans succès après son nul laborieux ramené de Lorient la semaine passée (1-1). Les Gones, qui peuvent s’attendre à une fin de mercato agitée, n’ont marqué que deux fois sur ces quatre rencontres, enchaînant les prestations sans saveur. L’OM, qui n’a plus gagné sur la pelouse de l’OL depuis 2007 (soit 15 matchs sans succès toutes compétitions confondues), ne va pas beaucoup mieux. Les joueurs d’André Villas-Boas en sont à trois matchs sans victoire après avoir décroché un nul miraculeux devant Metz la semaine passée (1-1).

Le souci, c’est que les prestations des deux rivaux sont loin de prêter à l’optimisme, entre des attaques aphones, des milieux sans génie et des défenses qui semblent prêtes à céder à chaque offensive adverse. Difficile d’imaginer que les rares spectateurs du Groupama Stadium vont se régaler pour ce “choc” entre deux équipes déjà malades. L’OL inquiète le plus mais nous semble capable d’éviter une équipe grâce à la qualité de ses individualités, si ses stars se réveillent (Depay, Aouar, Dembélé). Surtout qu’en face, l’OM n’est pas beaucoup plus inspiré en ce moment… Un nul n’arrangerait personne, mais semble se dessiner ici.

