Le coup sûr : l’OL puissance quatre

Après un début de saison poussif (une victoire lors des six premières journées), Lyon enchaîne les prestations de qualité depuis plusieurs semaines. L’OL n’a plus perdu depuis neuf matchs, remportant au passage cinq de ses six dernières rencontres (trois victoires consécutives, série en cours), à l’heure de débarquer à Metz dimanche soir. Tout n’est pas encore parfait dans le jeu, mais Rudi Garcia (suspendu pour ce match) a enfin arrêté un système (à quatre derrière), fait des choix gagnants (Guimaraes relancé et buteur la semaine passée, Kadewere titulaire) et il n’y a pas de raison pour l’instant que cette bonne série s’arrête.

Surtout pas à Metz, contre une équipe que l’OL a battu lors de leurs sept dernières confrontations… sans prendre un seul but (pour 21 buts inscrits). Depuis la grave blessure de Niane, leur meilleur buteur, les Grenats ont du mal à rebondir, alors qu’ils avaient bien entamé le championnat. Ils n’ont pas gagné depuis trois matchs et restent sur une défaite à domicile devant Brest (0-2). L’OL est en grande forme et nous pensons que les Gones vont prolonger leur série de victoires en s’imposant à Metz ici.

Notre pari - Lyon bat Metz @1,40

Tino Kadewere confirme ses belles prestations havraises sous les couleurs de l'OL. Crédit: Getty Images

Le coup à tenter : Mbappé et Paris se réveillent

Quel visage va afficher le PSG à Montpellier samedi ? Battus par Monaco (3-2) et accrochés par Bordeaux (2-2) lors de leurs deux derniers matchs en Ligue 1, les Parisiens ont vu leurs poursuivants revenir à deux points au classement. Ils ont quelque peu rassuré à Manchester en Ligue des champions dans la semaine (victoire 1-3), avec des choix enfin payants pour Thomas Tuchel. Tous les voyants sont toutefois loin d’être au vert avant ce déplacement périlleux à Montpellier, où le PSG n’a gagné qu’une seule fois ces quatre dernières saisons (pour un nul et deux défaites), et aussi car le MHSC est en grande forme et vient de remporter ses quatre derniers matchs.

Mais les Héraultais seront privés de Delort, leur meilleur buteur, à nouveau positif au coronavirus. Ils ont déjà chuté à deux reprises cette saison à la Mosson et auront face à eux un PSG revanchard, qui les a écrasés lors de la dernière confrontation entre les deux équipes au Parc des Princes (5-0). Kylian Mbappé aura notamment à coeur de briller, lui qui n’a toujours pas marqué en Ligue des champions cette saison. L’international français en est déjà à neuf buts cette saison en championnat (dont six inscrits à l’extérieur) et va retrouver un adversaire contre qui il est en réussite, en attestent ses trois buts inscrits lors des quatre dernières confrontations entre Paris et Montpellier. Autant d’éléments qui nous font penser que Mbappé pourrait bien guider le PSG vers un succès à la Mosson ici.

Notre pari - Kylian Mbappé marque et le PSG bat Montpellier @2,05

Kylian Mbappé (France) Crédit: Getty Images

Le gros coup : Monaco ne perd plus

Après un début de saison sur courant alternatif, Monaco semble avoir trouvé ses marques. Ses quatre victoires consécutives, série en cours, mettent en tout cas l’ASM dans les meilleures dispositions au moment de débarquer à Lille, où elle s’est imposée à quatre reprises ces cinq dernières saisons. Surtout que les Monégasques, qui ne jouent qu’un match par semaine, seront quasiment au complet, quand le LOSC enchaîne les matchs avec la Ligue Europa et doit faire avec quelques absents (Sanches incertain, Celik et PIed forfait). L’horaire de ce match (à 13 heures) a d’ailleurs fait grincer des dents côté lillois, puisqu’il se jouera moins de 72 heures après la réception de Prague en C3. Le LOSC traverse de plus une période de moins bien en L1, avec un seul succès sur ses cinq derniers matchs. Mais seuls le PSG et l’OM sont venus s’imposer dans le Nord en 2020, toutes compétitions confondues, et les Dogues nous semblent assez solides pour éviter de s’incliner contre une équipe de Monaco séduisante, mais qui a déjà perdu à trois reprises cette saison à l’extérieur. Un nul serait toutefois une bonne affaire pour l’ASM dans la course à l’Europe et nous pensons que les joueurs de Niko Kovac ont clairement les moyens de ramener un point de ce déplacement.

Notre pari - Match nul entre Lille et Monaco @3,45

