Il constitue, avec la question de l'entraîneur, l'autre dossier chaud du début d'intersaison de l'Olympique de Marseille. Alors que le contrat le liant au club phocéen expire dans un mois, Mario Balotelli ne sait toujours pas s'il prolongera l'aventure.

"Je ne sais pas, on verra, a-t-il d'abord confié à Canal+. Je n'y pense pas encore." Plus surprenant, l'attaquant italien, questionné avant la 38e journée qui a eu lieu vendredi, a assuré ne pas avoir eu d'échange avec ses dirigeants sur le sujet : "Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire."

" Je me suis toujours senti bien ici… "

Il n'a, en tout cas, pas écarté la possibilité de rempiler. "Bien sûr, ça peut être une option. Pourquoi pas ? Je me suis toujours senti bien ici, pourquoi est-ce que je devrais dire non ?" Le mercato n'a pas encore officiellement ouvert ses portes et "Super Mario" a visiblement choisi de ne pas s'en fermer.

Même s'il a balayé l'idée d'un retour immédiat à Brescia, la ville où il a grandi : "Un jour, oui. L'année prochaine, je ne pense pas. Ce serait la première fois que je jouerais chez moi". D'ici-là, Balotelli veut encore briller. A Marseille ou ailleurs.