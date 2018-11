Ligue 1 : Monaco s'incline à Reims, Rennes et Nice s'imposent

Stade de Reims - Monaco : 1-0

Quelle galère pour Thierry Henry et les siens. Même à dix contre onze pendant plus de vingt minutes, les Monégasques ont encore perdu, plombé par l’ouverture du score de Mathieu Cafaro en première période (1-0, 24e). Malgré le retour de Radamel Falcao, entré en jeu, les jeunes pousses de la Principauté sont encore apparues trop tendres pour prétendre à mieux. Au classement, l’urgence est réelle puisque l’ASM reste 19e avec 7 petits points. Reims, huitième, continue son excellente saison.

Ce qu’on en retient : Que Monaco va bel et bien lutter pour le maintien toute la saison…

Caen – Stade Rennais : 1-2

Quand Rennes joue comme ça, c'est vraiment une belle équipe. Emmené par un excellent Del Castillo et un Grenier toujours aussi intéressant, Rennes n'a eu aucun mal à s'imposer à Caen (1-2). Titulaire surprise à la pointe de l'attaque, Hunou a justifié le choix de Sabri Lamouchi en début de seconde période (60e), concrétisant une franche domination des Rennais. Sarr s'est chargé de doubler la mise (69e) au terme d'une merveille d'action collective. Malgré la réduction du score de Crivelli en fin de match (90e), Caen est 16e et ne s'en sort pas.

Ce qu'on en retient : A déjouer ainsi, Caen se met sérieusement en danger

OGC Nice - Amiens : 1-0

Les attaquants niçois ne marquent pas ? Pas grave, les défenseurs adverses s’en chargent pour eux. Sur une incursion de Myziane Maolida, c’est le pauvre Prince Gouano qui a ouvert le score pour les visiteurs (1-0, 39e) pour l’unique but du match. Tout n’est pas parfait tant les Nordistes auraient mérité mieux mais c’est bien sur l’aspect comptable que l’OGC Nice fait la bonne opération. Car au passage, la troupe de Patrick Vieira s’offre son deuxième succès d’affilée et remonte à la neuvième place. Amiens reste 18e.

Ce qu’on en retient : Que, petit à petit, le Nice de Vieira grapille.

Dijon - Nîmes : 0-4

Une chute sans fin ! Dijon n’a plus gagné de match depuis le 25 août dernier. Et ce n’est pas la claque reçue ce samedi face à des crocos affamés qui va aider. Face à la furia d’un Denis Bouanga décisif, auteur d’un doublé (5e, 65e), d’un Teji Savanier encore délicieux sur coup franc (30e) et impliqué dans le dernier but de Briançon (87e), les Dijonnais ont sombré (0-4). L’équipe bourguignonne est 17e tandis que Nîmes s’offre trois points précieux pour remonter au 12e rang.

Ce qu’on en retient : Le feu d’artifice nîmois qui tranche avec la déprime dijonnaise.

Strasbourg – Toulouse : 1-1

Strasbourg peut s'en vouloir. Très intéressant durant plus d'une heure, sans parvenir pour autant à se montrer particulièrement dangereux, les joueurs de Thierry Laurey ont laissé filer une victoire qui ne semblait pas pouvoir leur échapper. Mothiba (51e) avait pourtant ouvert le score mais Gradel a égalisé d'un magnifique coup franc (72e), contre le cours du jeu. Trop brouillon en fin de rencontre, Strasbourg est 6e tandis que le TFC stagne en deuxième partie de tableau (13e).

Ce qu'on en retient : Que Strasbourg a manqué une opportunité de s'intercaler entre l'OL et l'OM.