"Bruno, ton amour pour l'OL t'honore, mais il est temps de tourner la page". En fin de saison dernière, les Bad Gones s'étaient clairement positionnés sur l'avenir de Bruno Genesio. Si le groupe de supporters lyonnais avait réclamé haut et fort le départ de leur entraîneur, Jean-Michel Aulas, lui, avait décidé de le conserver sur le banc de l'OL. Un peu moins d'un an plus tard, la situation est sensiblement la même. Dans le flou concernant son futur, le coach lyonnais attend désormais la décision de son président, qui devrait la communiquer le 31 mars prochain.

Les Bad Gones vont rencontrer Aulas

De leur côté, les Bad Gones ne comptaient pas rester les bras croisés. Et ils ont décidé de publier un communiqué officiel, dans lequel ils réclament à nouveau un changement d'entraîneur. "À quelques jours de l’échéance du 31 mars fixé par notre président, il est temps de nous exprimer sur notre position (...) Nous estimons, comme nous l'avons déjà affirmé la saison passée, que seul le départ de Bruno Genesio pourra permettre un climat plus serein autour du club", écrivent-ils.

"Et sans sérénité, notre club ne pourra retrouver les sommets auquel il est destiné", explique le communiqué. Le groupe de supporters précise qu'il rencontrera le président Aulas dans les "jours qui viennent", et qu'ils exprimera alors "à nouveau" sa position. "Charge à lui ensuite de prendre sa décision (si elle n'est pas déjà prise) et de l'assumer", poursuivent les Bad Gones. Difficile de faire plus clair.