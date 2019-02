Ligue 1 - OL-PSG (2-1) : Dembélé a-t-il enfin gagné sa place ?

Ce n'était pas forcément un match référence pour Moussa Dembélé. Dimanche soir, lors d'un choc entre l'OL et Paris qui a tenu la majorité de ses promesses, l'attaquant lyonnais a parfois manqué de réalisme ou de lucidité dans ses choix. Ses déplacements n'ont pas toujours été idéaux et son association avec Nabil Fekir, Memphis Depay et Bertrand Traoré demeure assurément perfectible. Mais, plus qu'un match référence, l'ancien du Celtic Glasgow a peut-être livré un match pour prendre son envol.

Alignée en pointe du onze très offensif de Bruno Genesio, sa onzième titularisation "seulement" après 23 journées, la recrue vedette de l'OL a su se montrer décisive deux fois. A la réception d'un centre de Léo Dubois, Dembélé a d'abord mis à profit l'erreur d'Alphonse Aréola pour égaliser de la tête. L'occasion d'inscrire son septième but en Ligue 1 (1-1, 33e). En début de seconde période, il a totalement surpris la vigilance de Thiago Silva pour obtenir un penalty crucial, transformé par Fekir (2-1, 49e sp).

Moussa Dembélé célèbre son but contre le PSG, dimanche soir en Ligue 1.Getty Images

"J'ai vu qu'il (Silva, ndlr) reculait donc j'ai essayé de prendre de la vitesse pour avoir un avantage sur lui. Il a fait faute et donc il y avait penalty", a d'ailleurs expliqué le principal intéressé sur Canal Plus après la rencontre, avant de revenir sur sa situation personnelle à Lyon. "Je m'attendais à rejoindre à Lyon un groupe de qualité avec des joueurs de haut niveau. C'est sûr que quand on arrive dans un club, il y a un temps d'adaptation. Il faut batailler pour avoir sa place sur le terrain", a-t-il avancé en niant toutefois des difficultés d'intégration dans le collectif rhodanien.

Titulaire pour la troisième fois de suite, après deux matches contre Amiens en Coupe de France (0-2) et en L1 (0-1), Moussa Dembélé a montré contre Paris qu'il pouvait être une solution crédible dans les matches intenses. Un constat qui n'était pas forcément évident depuis son arrivée d'Ecosse et ce quand bien même cette faculté à hausser le niveau est une spécialité lyonnaise ces derniers mois. En vue contre Paris, Dembélé a fait un grand pas pour s'imposer dans le onze lyonnais, d'autant que le replacement de Memphis Depay sur le côté gauche n'a pas semblé porter préjudice au Néerlandais. Une preuve de l'équilibre de cette tactique ?

Bruno Genesio aura trois derniers matches avant le choc contre le Barça pour répondre à cette question : deux contre Guingamp (Coupe de France et L1) et un déplacement à Nice en championnat. Il sera alors temps, dans deux semaines, d'accueillir l'ogre catalan. Un adversaire que Dembélé ne craint pas. "On est capable, on l'a fait contre Manchester City, a-t-il affirmé dans une interview diffusée ce dimanche dans téléfoot. Rien n'est écrit, c'est à nous d'écrire notre propre histoire contre la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a pas à avoir peur, ce ne sont que des hommes, il faudra se lâcher." Et conserver la même attitude que face à Paris.