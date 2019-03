Ligue 1 : Paris, le match d’après

Il ne reste au Paris Saint-Germain que la Ligue 1, la Coupe de France, et ses yeux pour pleurer. Mercredi, le club de la capitale a été humilié à domicile et éliminé de la Ligue des champions dès les 8es de finale par Manchester United (1-3). Les Parisiens ont eu six jours pour ressasser cette défaite, avant que le championnat français ne reprenne ses droits, mardi, pour une rencontre contre Dijon (19h).

Se contenter de la France

Ce n'est évidemment pas une rencontre à gros enjeu en Ligue 1 pour les hommes de Thomas Tuchel qui comptent 14 points d'avance sur leur dauphin, le LOSC. Mais les Parisiens vont devoir montrer qu'ils ont du caractère et qu'ils sont prêts à repartir de l'avant. Ils n'ont cessé de le répéter après la débâcle, Presnel Kimpembe ou Kylian Mbappé ont fait leur mea culpa par médias interposés, mais il va falloir le montrer sur le terrain.

Thomas Tuchel en est conscient : "Le match de mardi est le meilleur remède à tout ça. (...) C'est l'essence du sport d'avaler des couleuvres, et de continuer. Nous avons l'occasion de montrer qu'on peut réagir en champion", affirmait-il en conférence de presse lundi.

Thomas Tuchel (PSG)Getty Images

Difficile de croire qu'une victoire contre Dijon, 18e du championnat (21 points), saura contenter les supporters, qui vont boycotter le déplacement, ou même panser les blessures des Parisiens, mais c'est un bon début. Ce qui va le plus compter, c'est l'attitude des hommes de Tuchel. "Suffisants" selon Kimpembe contre Manchester United, il va leur falloir montrer que la Ligue 1 reste un défi assez important à leurs yeux, peu importe l'équipe en face. Même le Classique, dominé depuis plusieurs saisons par le PSG n'a plus la même saveur, tant les Parisiens sont supérieurs aux Olympiens.

Peut-être un record

Il ne reste au Paris Saint-Germain que des records de Ligue 1 à battre. Avec 71 points, et deux matches de retard, le club de la capitale pourrait essayer de dépasser son propre record de 96 points (2015-16). S'il réalise un sans-faute jusqu'à la fin de la saison et gagne les 12 prochains matches qui lui restent à jouer, le PSG pourrait atteindre les 107 points, total jamais égalé auparavant. Si ce n'est une rencontre contre le LOSC, le calendrier du club est plutôt allégé en cette fin de saison.

Kylian Mbappé lors de PSG-Manchester United / Ligue des championsGetty Images

À défaut de ramener la coupe aux grandes oreilles "à la maison", les Parisiens pourraient s'emparer pour la cinquième année consécutive de la Coupe de France. Le 3 avril prochain, le PSG se battra pour une place en finale contre le FC Nantes. Une maigre consolation pour un club qui a fait de la Ligue des champions son objectif principal et qui pour la troisième année consécutive, voit la compétition s'arrêter dès la première étape de la phase finale. Les Parisiens n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et les compétitions françaises pour se consoler, jusqu'à la saison prochaine.