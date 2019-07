Patrick Kluivert a ressassé le passé le temps d'une interview. Dans un entretien accordé au magazine néerlandais Voetbal International, l'actuel sélectionneur-adjoint du Cameroun (éliminé dès les 8es de finale de la CAN 2019), est revenu sur son aventure au sein du Paris Saint-Germain, club pour lequel il a occupé la fonction de directeur du football durant la saison 2016-2017. Un poste aussi honorifique qu'inattendu se souvient-il à posteriori.

"J'étais vraiment impatient d'entraîner les U19 de l'Ajax, Jusqu'à ce que je reçoive ce coup de fil de Paris. Tout le monde a été surpris par ma nomination au PSG, moi y compris, a-t-il évoqué dans des propos retranscrits par le site Culture PSG. Mais c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer", a-t-il concédé.

Clarence Seedorf et Patrick Kluivert Getty Images

" Ça ne pouvait pas fonctionner en un an "

Intronisé à l'été 2016, l'ancien attaquant néerlandais devait cohabiter avec Unai Emery, entraîneur de l'époque du club de la capitale. Et il se souvient que le chantier était très important. Trop selon lui pour que le PSG n'intègre une quelconque philosophie. "C'est un processus long et vaste, toute la structure du centre de formation devait changer, a-t-il déclaré à ce sujet. C'était un très beau challenge, mais forcément ça ne pouvait pas fonctionner en seulement un an."

Démis de ses fonctions le 9 juin 2017 après la nomination d'Antero Henrique en tant que directeur sportif, Kluivert ne regrette pas cette période de sa carrière. S'il trouve "dommage" qu'il ait été prié de partir, il n'en garde aucune rancune. "Je ne suis pas le genre de personne à ruminer durant des mois", a-t-il souligné.