L'arrivée prochaine de Leonardo bouleverserait-elle l'avenir d'Edinson Cavani ? Sous contrat jusqu'en 2020 avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant uruguayen pourrait se voir proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2021 rapporte RMC Sport ce mercredi. Une aubaine pour Cavani, qui clame à cor et à cris depuis plusieurs semaines son envie de rester au sein du club de la capitale.

Pourtant il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain se posait des questions à l'idée de vendre le buteur le plus prolifique de l'Histoire du club selon Le Parisien. Il n'était pas question de le prolonger ni de le conserver une saison supplémentaire au risque de le voir partir libre de tout contrat. Thomas Tuchel lui-même voyait d'un bon œil l'opportunité de transférer le joueur compte tenu de la valeur marchande de l'attaquant. Il semble désormais que le renouvellement structurel au sein du club avec l'arrivée prochaine de Leonardo dans l'organigramme du PSG ait changé la donne.

Leonardo va mener les discussions

En effet, selon les informations de RMC Sport, face aux intentions du joueur, Antero Henrique aurait signifié à l'entourage de l'attaquant son intention de lui soumettre une prolongation de contrat jusqu'en juin 2021. Une proposition non-écrite qui pourrait déboucher sur de prochaines négociations et qui confirme les informations du Parisien du 28 mai dernier qui stipulaient qu'une rencontre "informelle" avait eu lieu entre les deux hommes. Lesdites négociations pourraient être menées par Leonardo précise RMC Sport, grâce à qui Cavani avait signé au PSG à l'été 2013.

"À l’heure actuelle, je suis parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière. J’aurai alors 33 ans et j’irai vers les 34. (…) Je me sens bien à Paris, le club est content de moi je pense, les supporters aussi", avait déclaré Cavani au Parisien l'hiver dernier. Il semble que son vœu soit en partie exaucé.