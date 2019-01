Ligue 1 - PSG : Thiago Silva : "Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible"

Les larmes de Thiago Silva, un certain 8 juillet 2014, soir d'humiliation en Coupe du Monde contre l'Allemagne (7-1), avaient fait le tour du monde. Souvent moqué pour son émotivité, le taulier de la défense du Paris Saint-Germain assume complètement ce trait de caractère. Comme il l'a affirmé dans une interview accordée à Europe 1.

"Tout le monde qui fait du sport connaît des moments moins bons et des moments incroyables à vivre. J'essaye de vivre au maximum chaque minute, a expliqué le Brésilien. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Mais parfois, les gens vont te pointer du doigt." Le défenseur central, qui s'est qualifié lui-même comme très "professionnel", a ajouté : "J'ai toujours confiance dans tout ce que je peux apporter à cette équipe du Paris Saint-Germain et à ma sélection. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier de ma vie."

Marquinhos et Thiago Silva se congratulent lors de PSG - Liverpool en Ligue des champions.Getty Images

"Neymar et Mbappé ensemble peuvent faire des choses incroyables"

Dans cette interview, Thiago Silva s'est également livré sur ses coéquipiers et notamment les deux stars de l'équipe, Neymar et Kylian Mbappé. Il a été tout simplement dithyrambique : "Ce sont deux joueurs de grande qualité, deux joueurs très intelligents. Kylian vient d'avoir 20 ans mais on dirait qu'il a déjà 27, 28 ans. Il a la qualité pour être le meilleur du monde, comme Neymar. (...) Les deux ensemble, ils peuvent faire des choses incroyables." Au défenseur de conclure : "Pour moi, Neymar et Kylian peuvent devenir comme Pelé. S'ils continuent comme ça avec cette progression, cette humilité, je crois que c'est possible."