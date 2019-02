Ligue 1 - Saint-Etienne se réveille à Dijon (0-1) et colle la pression à l'OL au classement

Avant ce déplacement à Dijon vendredi pour l'ouverture de la 26ème journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset avait décrété l'union sacrée face aux nombreuses blessures et la mauvaise passe traversée par Saint-Etienne. L'entraîneur des Verts a été entendu par ses joueurs.

Sans briller, les Stéphanois, provisoirement 4èmes au classement, se sont imposés grâce à un but de Neven Subotic et ont mis la pression sur leurs concurrents dans la course à l'Europe (0-1), notamment l'OL, actuellement 3e au classement. Dijon enchaîne un quatrième revers de rang et pourrait tomber à la 19ème place si Caen ne s'incline pas à Toulouse dimanche.

