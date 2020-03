La LFP est rapidement retombée sur ses pieds. Après le report du match Strasbourg-PSG, samedi dernier, pour cause de propagation du coronavirus en France et notamment dans le Grand-Est, la Ligue de Football Professionnel a reprogrammé ce match de la 28e journée du championnat de France de L1 le mercredi 18 mars, le même jour où les deux dernières rencontres des huitièmes de finale retour de Ligue des champions (Bayern Munich-Chelsea et Barcelone-Naples) se dérouleront.

A l'heure actuelle, aucun horaire n'a été communiqué pour ce match qui aura lieu à huis clos. Comme toutes les autres rencontres de Ligue 1 et Ligue 2, jusqu'au 15 avril, à la suite de l'interdiction du Gouvernement de faire jouer des rencontres avec plus de 1 000 spectateurs. "Cette décision intervient en stricte application de l'arrêté ministériel paru le 10 mars 2020", expliquait la Ligue de Football professionnel ce mardi.