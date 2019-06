Jour de reprise pour le TFC. Quelques tours de terrain et beaucoup de tests physiques : ils étaient vingt-six à ce premier entraînement de la saison. Parmi eux, neuf jeunes du centre de formation dont plusieurs ont disputé la finale de Coupe Gambardella, perdue face à Saint-Étienne (0-2), en mai. "On est un club formateur, on le revendique, et s'ils sont bons ils joueront", a déclaré l'entraîneur Alain Casanova. Ce dernier a également annoncé la naissance d'un groupe "élite" regroupant neuf joueurs (Goncalves, Diarra, Kone, Zobo, Ngoumou, Sana, Rouault, Taoui et Adli) qui "s'entraîneront régulièrement avec les professionnels".

Casanova confirme que Jullien est "en discussion" avec le Celtic Glasgow

L'attaquant international grec Efthymios Koulouris, qui s'est engagé quatre ans avec Toulouse en provenance du PAOK Salonique, ainsi que le milieu Jean-Victor Makengo, arrivé en prêt de Nice, et William Vainqueur, prêté par Antalyaspor, ne reprendront l'entraînement que le 1er juillet.

En instance de départ pour le club écossais du Celtic Galsgow, le défenseur Christopher Jullien, qui évoluait à Toulouse depuis 2016, n'était pas présent au centre d'entraînement du TFC. "Il est en discussion", a confirmé Alain Casanova sans "vouloir en dire plus".

Max-Alain Gradel, Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire), Issiaga Sylla (Guinée), concernés par la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Egypte, auront "quinze jours de vacances à partir de leur dernier match", a annoncé Casanova.

" Nous sommes tous revanchards "

L'attaquant Aaron Leya-Iseka, éliminé de l'Euro Espoirs avec la Belgique, reprendra le 8 juillet tandis que Kelvin Amian est lui toujours en course avec l'équipe de France qui jouera sa demi-finale jeudi contre l'Espagne.

"Il manque encore du monde, on verra si l'effectif bouge en fonction de ceux qui partiront, mais c'est un groupe qui me plaît", a déclaré l'entraîneur toulousain. "Nous sommes tous revanchards par rapport à la saison dernière (16e de L1, ndlr). Je n'en veux pas aux joueurs, c'est moi le premier responsable mais on a tous envie de faire beaucoup mieux" a-t-il rajouté.

Le TFC partira en stage en Espagne du 20 au 27 juillet et disputera six matchs amicaux avant son premier match de championnat, prévu le 10 août à Brest.