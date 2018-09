Ligue 1 - Vainqueur de Monaco (2-0), Saint-Etienne grimpe à la 2e place

Cette fois, Monaco est au fond du gouffre. Battu par l'AS Saint-Etienne (2-0), vendredi soir, en ouverture de la huitième journée de Ligue 1, le club du Rocher a concédé sa deuxième défaite de la semaine, après être tombé contre Angers mardi (0-1). Si la prestation des hommes de Leonardo Jardim est incomparable à celle livrée contre le SCO, le résultat est le même : l'ASM compte toujours six points, bloquée à une alarmante 18e place et toujours à la recherche d'un deuxième succès cette saison. De leur côté, les Verts s'emparent provisoirement de la place de dauphin du PSG, après avoir certainement livré leur match le plus abouti sur le plan offensif.

Il y a des soirs où rien ne va. Pour Monaco, l'observation peut largement s'étendre à l'échelle du début de saison, puisqu'il connaît son pire départ depuis 1973-1974. Mais vendredi soir, contre Saint-Etienne, dix minutes de jeu ont suffi à résumer l'étendue des difficultés de Jardim et ses hommes depuis la reprise. Mené 1-0 à la pause, l'ASM est revenue avec de bonnes intentions sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Mais Radamel Falcao a commencé par vendanger une offrande de Djibril Sidibé (49e), avant que Ruffier ne réalise une double parade énorme devant Adama Traoré puis le latéral des Bleus (52e). Cinq minutes plus tard, El Tigre trouvait cette fois le poteau gauche du portier stéphanois (57e). Sauf qu'entre temps, Wahbi Khazri avait fait le break pour les Verts, exploitant une perte de balle de Pelé aux 30 mètres (54e).

Monaco imprécis devant, alarmant derrière

Un enchaînement fatal aux Monégasques, qui n'ont jamais réussi à régler la mire dans cette rencontre. Monaco était venu dans le Chaudron pour lancer sa saison, il en repart avec plus de doutes que jamais. Surtout que les interrogations ne concernent pas seulement le manque d'efficacité de Falcao et ses troupes. En première période, c'est la fébrilité défensive de la défense à cinq mise en place par Jardim qui a inquiété. Le coach portugais avait décidé de chambouler son onze de départ, avec pas moins de sept changements par rapport à l'équipe qui avait perdu contre Angers mardi (0-1), et donc également un changement de système. Mais le club du Rocher a souffert du positionnement de ses deux latéraux, Djibril Sidibé et Antonio Barreca, souvent trop hauts. Résultat, les Verts ont eu des boulevards sur les ailes et avaient déjà tenté treize centres à la pause. Dans l'axe, ce n'était pas mieux. Kévin N'Doram a énormément souffert, étant averti avant même le quart d'heure de jeu sur sa troisième faute. Et que dire de la passivité du duo Kamil Glik- Andrea Raggi sur l'ouverture du score de Wahbi Khazri…

L'ASSE, qui était en quête d'un troisième succès de suite, ne s'est évidemment pas fait prier pour sanctionner ces errements. L'attaquant tunisien a d'abord réalisé un enchaînement de grande classe (1-0, 41e), avant d'être de nouveau chirurgical sur le but du break (2-0, 54e). Mais plus globalement, les hommes de Jean-Louis Gasset ont certainement réalisé leur prestation la plus aboutie dans l'animation offensive, grâce notamment à un Rémy Cabella ultra-présent. Les Verts peuvent encore faire mieux, notamment si Loïs Diony règle la mire. Mais l'air de rien, Loïc Perrin et les siens sont provisoirement deuxièmes de Ligue 1. Ils n'en espéraient peut-être pas tant lorsque Yann M'Vila avait fixé comme objectif, avant la rencontre face à Caen il y a une semaine, de prendre neuf points en trois matchs.