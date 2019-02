Maignan-Lecomte, gardiens qu'on contemple

Maignan "a changé pas mal de choses"

Lille cette saison, ce n'est pas qu'une attaque tout feu tout flamme: le LOSC est en effet la troisième meilleure défense de L1 et le gardien Mike Maignan (23 ans) n'y est pas étranger. Très inconstant et auteur de plusieurs bévues qui ont coûté des points à son équipe la saison dernière, le portier lillois s'est remis en question pour rebondir. "Il a changé pas mal de choses par rapport à la saison dernière. Il avait une manière de se préparer de manière individuelle qui n'était pas adapté à l'exigence de ce poste", estime Galtier. "Mike a eu une saison difficile l'an dernier, à l'image de l'équipe mais, cette année, il réalise une saison sans faute", souligne le technicien nordiste.

Très efficace sur sa ligne, à l'image d'un nouvel arrêt décisif à Guingamp (2-0) dimanche, il est solide dans les airs et dans la relance. Il est concentré sur sa tâche et ne prend plus de risques inconsidérés. "Nuno (Santos, l'entraîneur des gardiens) est omniprésent. Il a inculqué cette exigence de tous les instants à Mike. Ils ont créé une relation très forte", explique Galtier.

Avec une défense bien plus stable que l'an passé devant lui, Maignan est un peu moins sollicité car le LOSC concède moins d'occasions à ses adversaires. Mais le portier se montre toujours très vigilant. "Il est en confiance, bien encadré. Il fait les arrêts qu'il faut aux moments importants. Il faut qu'il continue, qu'il cherche à être encore meilleur, à progresser", encourageait Galtier fin 2018.Steve Mandanda, le portier de Marseille, qui a le même mentor que Maignan, Nicolas Dehon, louait également les prestations du Lillois à l'automne: "Dès qu'il a commencé à jouer en pro, je lui voyais énormément de qualités. Il confirme cette année et je ne suis pas surpris."

Mike MaignanGetty Images

Lecomte, maître de "ses émotions"

Depuis son arrivée à l'été 2017, en provenance de Lorient, Benjamin Lecomte (27 ans) n'en finit plus de prendre son envol et veut étendre son territoire à l'échelle internationale. "Je veux jouer l'Europe", répète le gardien héraultais. Il a stabilisé la défense de Montpellier, la plus hermétique de Ligue 1 après celle du Paris SG (19 buts encaissés). "Si on est là, c'est en grande partie grâce à lui. A chaque match, il nous sort des arrêts décisifs", loue auprès de le milieu de terrain Damien Le Tallec. "C'est à mes yeux, le numéro 1 en France".

Reconverti au poste de gardien à l'âge de 14 ans, le Parisien dégage la sérénité d'un gardien moderne. "C'est un gardien efficace et surtout constant qui coche toutes les cases du registre de gardien. Bon sur sa ligne, à l'aise dans les sorties aériennes, cet athlète longiligne a une remarquable lecture du jeu et une belle qualité de relance", expliquait récemment à Bruno Martini. "Comme il maîtrise ses émotions, grâce à son sang-froid, il est complet", estime l'ancien gardien de l'équipe de France (31 sélections) et actuel directeur adjoint du centre de formation montpelliérain.

Nouvelle étape dans son ascension, Lecomte a été appelé pour la première fois en équipe de France en septembre pour faire face à la double défection de Steve Mandanda et Hugo Lloris. "On sent qu'il veut aller chercher plus haut et qu'il a des objectifs personnels élevés", témoigne le défenseur Ruben Aguilar, pour traduire sa détermination derrière son sourire d'ange et sa tête de beau gosse. "S'il a été appelé en équipe de France, ce n'est pas pour rien", confirme l'entraîneur du MHSC Michel Der Zakarian. "Il réussit deux très belles saisons. Il confirme qu'il a toutes les qualités pour être un gardien de haut niveau."