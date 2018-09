Mandanda, le sauveur d'un OM sans défense ?

"Steve Mandanda sera titulaire". C'est le genre d'info qui peut sembler anodine. Et pourtant, c'est tout le contraire. Dans les périodes plus agitées, c'est toujours mieux de pouvoir compter sur son capitaine. L'OM espère bien en apporter la preuve dans les prochaines semaines. "Steve a beaucoup d'importance pour nous, plaide Rudi Garcia. On attendait qu'il soit à 100%. Ça va être, je l'espère, le vrai départ de sa saison." Et pour l'OM, la réponse à certains de ses problèmes. En défense notamment.

Marseille a tenté de corriger le tir cet été alors que sa fébrilité lors de certains matches lui avait couté le podium la saison passée. Duje Caleta-Car a ainsi débarqué pour renforcer l'axe central. Et Kevin Strootman a été recruté pour stabiliser encore un peu plus le milieu. Mais depuis le début de la saison, les mêmes maux touchent l'OM : sa défense est d'une perméabilité inquiétante au vu de ses ambitions. En l'absence de son gardien champion du monde qui n'a joué qu'un bout de match contre Nîmes avant de se blesser à la cuisse, Marseille présente la 18e défense de L1 avec 11 buts encaissés en six rencontres. C’est beaucoup trop.

Vidéo - Garcia : "Mandanda fait partie des meilleurs gardiens en L1" 01:57

Les raisons sont bien sûr multiples. Le manque de stabilité de la charnière centrale (six en sept matches !) en est une. Les blessures, le manque de forme de certains cadres ou l'impact encore loin des attentes des recrues en sont une autre. Dans ce marasme défensif, le retour de Steve Mandanda peut faire un bien fou. Il n'y a pas raison de pointer du doigt Yohann Pelé, qui n'a pas été irréprochable face à Lyon (4-2) mais n'a pas été ridicule non plus durant cette période. Mais Mandanda, c'est quand même autre chose.

Sa qualité dans le but est un plus. "Il fait partie des meilleurs gardiens en France", rappelle à juste titre Rudi Garcia, qui attend "que l'OM se fâche". Et justement, c'est surtout par son leadership, sa présence et son expérience qu'il peut aider à changer la donne à l'OM. Les Marseillais ont manqué d'agressivité face à l'OL ? Ils vont retrouver leur capitaine pour leur insuffler l'envie supplémentaire de se battre.

Avec lui, le bloc marseillais va surtout jouer moins bas sur le terrain. "Quand on a un Mandanda dans le but, l'équipe joue plus haut car elle a confiance", confirme d'ailleurs Pascal Olmeta sur RMC. Le seul retour de Mandanda ne gommera pas tous les défauts défensifs marseillais. Surtout que Rudi Garcia va encore une fois devoir repenser son axe défensif. Mais il peut aider à corriger certains détails. Et en ce moment, c'est une grande nouvelle pour les Phocéens.