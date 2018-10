Marseille réagit face à Caen (2-0) et revient à hauteur du podium

Marseille avait besoin de repartir de l'avant et de se rassurer défensivement. C'est chose faite. L'OM s'est imposé tranquillement devant Caen (2-0) dimanche au stade Vélodrome, lors de la 9e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Phocéens devancent Montpellier sur le podium, en attendant la rencontre entre le PSG et l'OL (21h). Une bonne manière de se remettre dans le droit chemin après un match nul très décevant à Limassol jeudi (2-2), mais surtout une semaine après la claque reçue à Lille (3-0).

Ce n'est pas avec ce succès que l'Olympique de Marseille va faire oublier toutes les carences observées à Lille, Limassol, et sur d'autres pelouses françaises et européennes depuis le début de saison. Hormis sur une énorme opportunité pour Enzo Crivelli à bout portant (53e) et un but d'Alexander Djiku logiquement refusé après consultation du VAR (89e), les hommes de Rudi Garcia n'ont guère tremblé face à ceux de Fabien Mercadal dimanche. Trop timides bien que sérieux défensivement, les Caennais ont montré un meilleur visage en deuxième période qu'en première. Insuffisant pour espérer revenir dans ce match. Et, donc, pour représenter un réel test pour l'OM.

Thauvin a soigné les stats… et le contenu

Mais qu'importe. Le club olympien n'avait plus gagné depuis un match fou contre Strasbourg (3-2) fin septembre, et a enfin gardé sa cage inviolée après avoir encaissé treize buts sur ses cinq dernières rencontres. Surtout, les hommes de Rudi Garcia ont montré qu'ils n'avaient pas perdu leur faculté à se créer des occasions.

Florian Thauvin a d'abord permis involontairement à Kostas Mitroglou d'ouvrir le score, sur une frappe déviée de la tête par le Grec (1-0, 36e). Puis il s'est débrouillé tout seul pour faire le break, en longeant la surface de réparation avant de parfaitement croiser sa frappe (2-0, 45e). Parfois décevant malgré ses bonnes statistiques depuis le début de saison, le gaucher a cette fois livré un contenu très intéressant, en étant dans tous les bons coups ou presque (23e, 47e, 56e).

Grâce à son activité et celle de Dimitri Payet, entre autres, Marseille a honoré son statut de deuxième meilleure attaque de Ligue 1 (21 buts). Ajoutez à cela la performance intéressante de Kevin Strootman dans l'entrejeu, ainsi que le retour tranquille d'Adil Rami, et l'OM va pouvoir préparer son déplacement à Nice, dimanche prochain (21h), dans la sérénité.