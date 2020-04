La crise écnomique suite à la pandémie de Coronavirus n'épargne pas grand-monde. Les clubs de football dépendent aussi de l'économie réelle, pas seulement des droits télés. Ils seront nombreux à en faire les faire. Ce samedi, le sponsor principal de Bordeaux, Bistro Régent, a annoncé qu'il suspendait son engagement avec le club. "C'est une suspension provisoire parce que (les Girondins) nous doivent une prestation qu'ils ne peuvent pas assumer actuellement puisqu'ils ne jouent pas", a déclaré M. Vanhove à l'AFP. "Dans la mesure où ils ne peuvent pas nous donner leur prestation, on suspend le contrat jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'on ait les dates de reprise, qu'on sache que ça va reprendre, si ça reprend parce qu'on n'est pas sûr que cela reprenne".

Le PDG de Bistro Régent, une chaîne de plus de 150 restaurants à travers la France, a pris cette décision le 23 mars dernier, avant le versement de la mensualité d'avril. "Derrière, il y a eu Canal+, BeIN, le groupe Accor, sans compter ceux dont on n'a pas entendu parler" qui ont fait la même chose, rappelle-t-il. "Il est bien évident que n'ayant plus de prestation, tout le monde est obligé de suspendre, ça me parait tellement logique et c'est un cas de force majeure".

Nicolas De Preville (Bordeaux)Getty Images

Bordeaux déjà dans le rouge

Le contrat liant les Girondins et le Bistro Régent court jusqu'en 2023 pour un montant maximal de 10 millions d'euros sur 4 ans, il fluctue en fonction du classement des Girondins chaque fin de saison. Contactés, les Girondins, en proie à un déficit structurel important, n'ont pas "souhaité faire de commentaires". Concernant le partenariat qui lie le Bistro Régent au club de rugby de Bordeaux-Bègles, leader du Top 14 avant l'arrêt des compétitions, M. Vanhove s'est voulu plus rassurant. "Avec l'UBB, tout est déjà payé. On verra après s'ils ne finissent pas la saison, en essayant d'être solidaire. Mais quand ce n'est pas payé, c'est différent", a-t-il conclu.