MCN, 47, clean-sheets : le début de saison ahurissant du PSG en chiffres

47

Preuve de son hégémonie sur la Ligue 1 à la mi-saison, le PSG fait presque aussi bien que la Juventus de Massimiliano Allegri (49 points) en Serie A et flirte avec le Liverpool de Jurgen Klopp en Premier League (48 points mais en 18 matches), les deux seuls autres ogres européens à être invaincus en championnat. Une statistique qui en appelle une autre, encore plus énorme : celle du nombre de points obtenus sur une saison, et déjà détenu par le PSG, qui avait récolté 96 points en 2015-2016. Avec deux matches en moins, Paris est bien parti pour atteindre la barre fatidique des 100 points (en tenant ce rythme, ils finiraient à 106 points).

4

C'est le nombre de points lâchés par le champion de France en titre au cours de ces 5 premiers mois de compétition en championnat. Ils ont été grattés par Bordeaux (2-2) et Strasbourg à trois jours d'intervalle, début décembre, entre deux rendez-vous cruciaux en Ligue des champions (Liverpool puis Belgrade).

Kylian MbappeGetty Images

14

Le nombre de victoires consécutives obtenues de la première à la 14e journée par Paris. C'est le meilleur départ de l'histoire des 5 grands championnats européens, et cela explique aussi pourquoi Paris réalise un tel début de saison. Le PSG version Thomas Tuchel plie et se fait peur parfois, mais possède aussi cette capacité à accélérer quand il veut et obtenir presque à chaque fois la victoire. Les Parisiens ont également battu le record du nombre de victoires consécutives récoltées sur une saison de Ligue 1, jusque-là détenu par Monaco (12, en 2016-17).

50

Avec Neymar, Mbappé et Cavani en attaque, on s'habitue à voir le PSG marquer beaucoup de buts. Les trois ont au moins atteint la barre des 10 buts (10 pour Cavani, 11 pour Neymar et 13 pour Mbappé), loin devant le reste de l'équipe (Draxler et Di Maria sont à 3 buts). D'ailleurs, c'est simple, la MCN a marqué plus de buts que n'importe quel autre club de Ligue 1. Les Parisiens marquent en moyenne 3 buts par matches, et sont lancés sur la même base que la saison 2017-2018 (51 buts après 17 journée), où ils avaient inscrit 108 buts au final. Parviendront-ils à faire tomber le record de buts inscrit sur un même exercice (118, par le RC Paris en 1959-60) cette saison ?

Neymar, Edinson Cavani et Kylian MbappéGetty Images

13

Si Paris a pris autant de point en début de saison, c'est surtout grâce à son récent champion du monde, Kylian Mbappé, qui l'a très souvent sorti de situations délicates, comme à Guingamp (le 18 août), face à Angers (le 25 août), à Nîmes (le 1er septembre) ou encore face à Lyon (le 7 octobre), où le joueur de 20 ans avait inscrit un quadruplé en… 13 minutes. Décisif, il l'a encore été face à Nantes ce samedi soir, où il a de nouveau donné la victoire à son équipe face à Nantes, sa 13e réalisation de la saison en Ligue 1 (soit autant que sur l'ensemble de la saison dernière). Seul Messi fait mieux dans les 5 grands championnats (15 buts).

10

Comme souvent, le PSG ne présente pas seulement la meilleure attaque de Ligue 1, mais aussi l'arrière-garde la plus solide, qui n'a cédé qu'à dix reprises. Avec 8 clean sheets en 17 matches joués, Paris, porté par un Thiago Silva redevenu intraitable, a pourtant eu la fâcheuse habitude de prendre des buts évitables, forcément chamboulé par les nombreux ajustements tactiques opérés par Thomas Tuchel en début de saison.