Mercato - William Vainqueur rejoint bien Monaco en prêt jusqu'à la fin de saison

Le transfert a fini par se réaliser. Attendue depuis plusieurs jours, l'arrivée de William Vainqueur à l'AS Monaco est désormais officielle. Le milieu de terrain est bien prêté pour six mois par Antalyaspor qui avait donné son accord en début de semaine. Débarqué en Principauté dans la foulée, Vainqueur avait cependant été recalé à la visite médicale en raison d'une blessure au mollet gauche.

Refroidis par la prochaine indisponibilité de leur recrue potentielle, les dirigeants monégasques ont choisi de procéder à de nouveaux examens pour déterminer la nature de sa blessure et ont finalement choisi de l'incorporer. "Face à la motivation et les marques fortes démontrées par le milieu de terrain de vouloir relever ce challenge, le club a choisi de revoir sa position", a indiqué l'ASM.

"Mon premier sentiment était la déception quand j’ai su que je n’étais pas prêt à jouer immédiatement pour l’AS Monaco, a confié William Vainqueur. Mais j’avais vraiment la volonté de porter les couleurs monégasques donc j’ai proposé spontanément au club de faire tous les efforts pour pouvoir évoluer à Monaco". Il faut dire que l'entraîneur Thierry Henry était déterminé à associer Vainqueur à l'Espagnol Cesc Fabregas au milieu de terrain. "C’est une grande joie de savoir que je vais faire partie de ce projet avec un effectif de grande qualité, je ferai tout mon possible pour aider le club à atteindre ses objectifs pour cette seconde partie de saison", a promis l'ancien joueur de l'OM et l'AS Rome. Le but de Monaco qui s'est bien renforcé cet hiver sera évidemment d'assurer son maintien.