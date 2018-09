Monaco - Marseille : Porter le maillot des Bleus, interdit au stade Louis II ? La DNLH dément

Le stade Louis II n’est pas réputé pour faire le plein. Si en plus, on se met à refouler les supporters… Prenez l’exemple de Christian Joubert. Cet homme de 70 ans, abonné du club de la Principauté, s’est rendu dimanche dernier dans l’enceinte monégasque afin d’assister à la rencontre entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Problème, il s’y est vu refuser l’accès au motif de… porter le maillot de l’équipe de France selon ses propres dires, relayés par Monaco-Matin.

Le septuagénaire a donc raconté sa mésaventure dans les colonnes du quotidien. Premier contrôle et première remarque : "J’ai cru que le stadier rigolait. Alors je suis passé, a-t-il confié au journal régional. Au deuxième contrôle, rebelote. J’attendais qu’on me dise que c’était une caméra cachée. On m’a dit que c’était les ordres. Ils ont appelé la police pour me faire sortir du stade".

Christian en a donc été quitte pour retourner à son scooter afin de récupérer un blouson pour masquer la tunique des champions du monde. Et se mettre ainsi en conformité, selon les informations de Monaco-Matin, avec les "consignes permanentes de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, relayées par la Ligue nationale de football, visant à interdire l'entrée au stade Louis-II aux spectateurs porteurs de maillots autres que ceux de l'ASM ou de l'équipe visiteuse." Une mesure méconnue mais pourtant en vigueur dans tous les stades de Ligue 1.

Du côté des autorités, on reconnaît "un manque de discernement" tout en se félicitant de "l’application des consignes". Ce n’est pas comme si Djibril Sidibé avait présenté le trophée de la Coupe du monde en avant-match…

La DNLH dément

Info ou intox ? De son côté, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme a contacté Eurosport pour contester fermement les accusations et affirmer qu'elle n'a "jamais donné la consigne d'interdire le maillot de l'équipe de France". Micmac sur le Rocher.