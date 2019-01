Monaco suspend Thierry Henry de ses fonctions, Franck Passi va assurer l'intérim

103 petits jours ! Thierry Henry n'aura fait qu'un petit tour pour sa première expérience d'entraîneur sur un banc. Ce jeudi, à la surprise générale, l'AS Monaco a choisi d'écarter l'ancien buteur de l'équipe de France. "L’AS Monaco annonce avoir décidé de suspendre de ses fonctions d’entraineur de l’équipe première Thierry Henry à compter de ce jour et en attente d’une décision définitive", annonce l'ASM, qui ajoute que Franck Passi va assurer l'intérim.

C'est le grand flou sur le Rocher. Et une question s'impose ce jeudi soir : comment l'ASM a pu en arriver là ? Bien sûr, on savait Henry tendu. Le week-end dernier, sa nervosité a ainsi été flagrante lors du match contre Strasbourg (1-5). On l'a vu insulter Kenny Lala sur le bord du terrain. Puis s'agacer en conférence de presse contre le VAR. De quoi illustrer sa frustration devant son incapacité à relancer vraiment son groupe pour sa première expérience sur un banc en tant qu'entraîneur n°1.

Avec le champion du monde 1998 à sa tête, l'ASM a continué de sombrer. Son bilan est juste catastrophique : 4 petites victoires, 5 nuls et 11 défaites en 20 matches toutes compétitions confondues. Et encore les quatre succès ont été obtenus face au 16e et au 17e de L1, un pensionnaire de L2 et une équipe de N3… Dix-neuvième de L1, Monaco est ainsi toujours dans une situation inquiétante. Pire, le club princier reste sur deux défaites cinglantes à domicile contre Strasbourg (5-1) en L1 et Metz (3-1), un club de L2, en Coupe de France. Et son style de jeu ne rassure pas, même s'il y a eu du mieux par moments ces dernières semaines. Il n'empêche, personne ne l'avait vu venir. Car on parle de Thierry Henry et de Monaco.

Henry pourtant serein en conférence de presse jeudi après-midi

En octobre dernier, face à une situation déjà difficile, Monaco assumait les risques en prenant un novice pour succéder à Leonardo Jardim. Après cette prise de risque, il semblait écrit que l'ASM allait lui laisser du temps pour mettre en place ses idées. Les derniers signaux allaient encore dans ce sens. Notamment le mercato d'hiver. Avec les arrivées de Cesc Fabregas - convaincu par le discours de son ancien coéquipier -, Naldo, Fodé Ballo-Touré ou William Vainqueur, Henry avait trouvé des joueurs pour combler les manques identifiés.

En conférence de presse ce jeudi, l'ancien adjoint de la Belgique est d'ailleurs apparu serein et avouait même attendre encore des renforts. "Le plus important est de sauver le club. Mon futur n'est pas un problème", assurait-il. Il avait rappelé avoir déjà traversé "plein de difficultés dans ma carrière. Vous les oubliez". Mais "en tant que coach, oui", il s'agissait de ses pires difficultés, avait admis le jeune (41 ans) entraîneur. "Mais je n'ai aucun problème, disait-il encore. Je suis arrivé, le club était dans un état... J'ai essayé de mettre beaucoup de choses sur pied que vous n'avez pas vues."

Quelques heures plus tard, le couperet est tombé. Devant l'urgence de la situation et face à la succession des derniers résultats négatifs, la direction monégasque a donc choisi de dire stop. En attendant d'en savoir plus, Franck Passi va prendre en charge le groupe professionnel pour préparer le match face à Dijon. Henry va, lui, pouvoir se poser un peu. Pour sa première sur un banc, il a vécu un calvaire en étant incapable de redresser une équipe beaucoup trop limitée tant sur le plan de l'expérience, physique (avec les nombreuses blessures) que technique. Ces 103 jours ont été une longue agonie. Parviendra-t-il à rebondir ?