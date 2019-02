PSG - Montpellier : Damien Le Tallec, à l'Est le renouveau

Frère cadet du footballeur Anthony Le Tallec (US Orléans), Damien s'est construit entre rêve de grandeur et peur du vide, loin du parcours tout tracé pour un jeune attaquant passé pro à Rennes à l'âge de 17 ans. "Avec M'Vila ou Brahimi, on était les seuls joueurs en équipe de France jeunes à ne pas jouer chez les pros. Guy Lacombe, alors l'entraîneur, nous a dit : vous allez passer par l'escalier et non par l'escalator", rappelle-t-il.

" Klopp a tout changé dans mon jeu "

Frustré, le jeune buteur, vainqueur de la Gambardella en 2008, s'exile à Dortmund, qui bouscule alors le Bayern Munich et la Bundesliga sous la main ferme et le dialogue ouvert de Jürgen Klopp. "C'est un entraîneur très sévère sur le terrain et très ouvert en dehors. C'était mon second père, il me parlait tous les jours, voulait tout savoir. C'est aussi un entraîneur très offensif. Mais si tu ne fais pas les efforts défensifs, tu ne joues pas. Tuchel, fils spirituel de Klopp, fait un peu la même chose".

Le Tallec reste de 2009 à début 2012 dans le club de la Ruhr, où il est essentiellement confiné à l'équipe réserve. Après une dernière année blanche en Allemagne à cause d'une double opération d'une épaule, il préfère aller ailleurs, à Nantes. Lorsqu'il quitte Dortmund, il n'est plus le même. "Klopp a tout changé dans mon jeu et m'a reconverti en milieu. Dans un groupe de stars, il fallait me trouver une place, même à l'entraînement. Il me mettait là où il pouvait: arrière droit, milieu défensif...", sourit-il.

Damien Le Tallec, champion d'Allemagne avec le Borussia en 2011Getty Images

"Sept mois sans salaire"

Mais son passage à Nantes n'est qu'éphémère, et l'ex-international Espoirs, perdu de vue, file alors à Hoverla Oujhorod (2012-2014). "C'est un des rares clubs qui me voulait. A Dortmund, j'avais tout, je débarque en Ukraine où il n'y avait même pas un terrain d'entraînement. Mon agent ne voulait pas que je signe. Soit je restais, soit j'arrêtais", raconte t-il. Le calvaire n'est pas seulement sportif. "Quand la guerre civile éclate, le président a eu des problèmes. J'ai joué durant sept mois sans toucher de salaire. Mais, j'avais pour but de m'en sortir", se souvient-il.

Damien Le Tallec s'accroche au jeu, et franchit une première frontière de la reconstruction en signant au Mordovia Saransk, en Russie (2014-2016). Il revient dans l'univers "pro". Après deux ans dans ce modeste club russe, il sort enfin de l'ombre avec un transfert à l'Etoile Rouge Belgrade (2016-2018). "Je signe là-bas pour que les gens me voient jouer à nouveau. En Russie, pays fermé, je n'ai vu personne. L'Etoile est un club exceptionnel, avec un environnement digne de Marseille".

Damien Le Tallec avec le maillot du Partizan BelgradeAFP

Entre une opportunité du Lokomotiv Moscou et une autre de Montpellier, il rentre enfin au pays pour relever le défi de la Ligue 1. "Ma priorité n'était pas de revenir en France, où on ne m'a pas donné ma chance. Seulement, je voulais savoir si je pouvais jouer en Ligue 1", dit-il. Remplaçant lors des cinq premières journées, il doute. Il entre en jeu dès la 5e minute face à Strasbourg, marque son premier but, et se fait une place au milieu aux dépens de Paul Lasne. A Montpellier, en Ligue 1. Enfin.

"Le premier but en Ligue 1, c'était fort. Quand tu es gamin, tu en rêves. Je prends un plaisir énorme à Montpellier et en L1. On m'a donné un chemin, je l'ai fait", confie t-il à l'AFP avant le rendez-vous mercredi au Parc contre le PSG, en match en retard de la 17e journée.