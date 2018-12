Moussa Dembélé, une simple histoire de patience ?

Il a débarqué le dernier jour du mercato estival pour enfiler un costume pas forcément simple à porter à Lyon : celui du successeur de Mariano Diaz. Moussa Dembélé, l'homme dont on parle, ne possède pas forcément le profil de l'attaquant dominicain, mais l'OL a déboursé 22 millions d'euros au Celtic Glasgow pour en faire un joueur majeur de son attaque. Trois mois plus tard, le buteur tricolore n'en est pas encore là et montre les signes d'une intégration lente sinon compliquée.

Mardi soir, l'officialisation de la composition lyonnaise face à Manchester City est venue donner du crédit à cette impression. Non seulement Dembélé n'a pas été titularisé par son entraîneur Bruno Genesio pour ce match ultra prestigieux, mais il a en plus été écarté de la feuille de match : une première depuis son arrivée dans le Rhône le 31 août dernier. Cette saison, l'ancien Parisien n'est pourtant pas habitué à être laissé de côté. Avant mardi, il n'avait été laissé sur le banc que deux fois : à Manchester à l'aller et à Paris en Ligue 1.

" Il a encore des progrès à faire "

Difficile de faire plus limpide : Bruno Genesio ne fait pas encore confiance à Dembélé dans les matches à très fort enjeu et préfère lui laisser le temps de s'acclimater lors de rendez-vous moins intenses. "Moussa fait des débuts plutôt encourageants, disait d'ailleurs l'entraîneur des Gones à la presse début novembre, avant de préciser. Il a encore des progrès à faire dans les transitions et les déplacements."

Moussa Dembélé à la lutte avec Frédéric Guilbert lors de Caen-OLGetty Images

La compréhension des déplacements, des transitions, tout simplement du jeu des Lyonnais, voilà justement ce qui pêche actuellement pour la recrue phare du dernier mercato. Même si ces critiques ont parfois été émises à l'encontre de Mariano Diaz la saison passée, le nouveau Madrilène avait su se démarquer par un amour du but et du pressing profitables à l'OL. Moussa Dembélé, a priori, ne partage pas cette passion et ses premiers mois dans le costume d'avant-centre font surtout de lui un joueur un peu absent des débats.

Avec 4 buts inscrits en 12 matches, l'ancien du Celtic ne s'est pas montré particulièrement réaliste, lui qui tire pourtant trois fois par match en Ligue 1. A Lyon, seul Nabil Fekir (3,9 par matches) tente encore plus sa chance. Moussa Dembélé obtient par ailleurs très peu de fautes (0,6 par match, 13e total du club) et affiche les pires statistiques lyonnaises en termes de contrôles ratés (2,6 par match).

Pas aidé par ses partenaires ?

Les chiffres ne disent pas tout mais, cumulés aux impressions visuelles, ils peuvent donner un peu de crédit à la thèse du départ raté. Reste à savoir si, comme le croit Bruno Genesio, le temps rendra service au nouveau venu chez les Gones. Ces dernières années, plusieurs exemples ont montré qu'il n'était pas simple de s'imposer comme recrue à Lyon et l'entourage du joueur de 22 ans vient d'ailleurs de commencer à évoquer ce sujet.

Dylan Batubinsika, son ami d'enfance et son partenaire de formation au PSG, a ainsi affirmé à goal.com cette semaine que l'effectif rhodanien n'était pas forcément au service de Moussa Dembélé. "Pour s'exprimer, il a besoin d'espaces et de profondeur, a-t-il avancé, avant de poursuivre. À Lyon, il n'est pas très aidé, les joueurs portent beaucoup le ballon."

Batubinsika se veut toutefois confiant. "Il (Dembélé) sera mieux servi par la suite. Il a besoin d'automatismes." Là encore, s'armer de patience semble être la solution privilégiée pour résoudre les problèmes actuels. Eu égard aux soucis en question, il vaudrait mieux ne pas être pressé, effectivement.