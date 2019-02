OGC Nice - Vieira en colère contre Saint-Maximin : "C'était sa décision d'être malade…"

Sale soirée pour Nice. Et pour Patrick Vieira. L'entraîneur niçois a assisté à la lourde défaite des Aiglons à Angers (3-0), un score qu'il a jugé "sévère". Il n'a surtout pas digéré l'absence d'Allan Saint-Maximin. Interrogé sur le forfait de son attaquant, Vieira n'y est pas allé par quatre chemins. "Allan Saint-Maximin a décidé qu'il était malade. Je regrette qu'il n'ait pas fait le déplacement, c'était sa décision à lui, pas celle du docteur ou de l'entraîneur. C'est une déception", a lâché l'entraîneur désabusé, en conférence de presse.

Sans Saint-Maximin, Vieira a été contraint de composer un trio d'attaque inédit et inexpérimenté à ce niveau avec Bassem Srarfi, Igniatius Ganago et Eddy Silvestre. Les Aiglons étaient également diminués en défense par l'absence de Youcef Atal et la blessure de Christophe Hérelle, touché aux adducteurs et contraint de rester sur le banc des remplaçants. Vieira a ainsi été contraint d'aligner Christophe Jallet, latéral droit de formation, à un poste inhabituel de défenseur central.

Saint-Maximin est le meilleur buteur niçois cette saison en Ligue 1 avec six réalisations. L'ancien Stéphanois a également délivré trois passes décisives en championnat. Il a été particulièrement performant durant le mois de janvier en marquant l'unique but de la victoire contre Bordeaux (1-0), celui du nul face à Monaco (1-1) et le deuxième but du succès face à Nîmes (2-0). Des prestations qui auraient notamment attiré l'attention de l"AC Milan, où l'attaquant niçois est parfois annoncé l'été prochain.