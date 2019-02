OL - PSG (2-1) - L’antisèche : Paris et l'ombre d'un doute

Le jeu : Une heure flamboyante

Deux des seize meilleures équipes d'Europe. Lyon et le PSG, qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions, se sont montrés dignes de leur statut. De l'intensité, des prises de risque et des occasions à la pelle. Sans deux portiers en état de grâce, le score aurait rapidement enflé. Parce que Paris, installé confortablement en tête du championnat avec 16 points d'avance avant la rencontre, n'a sans doute pas tout fait pour remporter ce match, la dernière demi-heure n'a pas offert le même spectacle. Mais ce duel reste le sommet du championnat de France.

Les joueurs : Des gardiens en feu, un Daniel Alves en souffrance

Alphonse Areola a longtemps maintenu le PSG dans la rencontre par sept parades consécutives dont quelques-unes spectaculaires. Mais sa glissade sur l'ouverture du score jette un voile sur sa prestation. Anthony Lopes, moins sollicité, fut tout aussi décisif notamment face à un Kylian Mbappé remuant et plutôt inspiré.

Ce ne fut pas le cas de Thiago Silva, bêtement piégé par Moussa Dembélé et contraint de concéder un penalty, ni de Daniel Alves, dépassé par l'intensité des débats. Hormis Angel Di Maria, buteur inspiré, peu de Parisiens ont brillé. A l'image d'un Cavani brouillon. Mené par un Fekir précis à la baguette, l'attaque de l'OL a fait souffrir le PSG. Notamment Moussa Dembélé.

Mousa Dembélé, l'attaquant de l'OL, célèbre son but contre le PSG en Ligue 1.Getty Images

La stat : 4

Lyon a battu le PSG à quatre reprises depuis 2011 et le rachat du club parisien par QSI. Aucune équipe n'a fait mieux. On le sait désormais depuis plusieurs mois : l'OL adore les grandes affiches de Ligue 1.

Les tweets qui nous rappellent que Fekir s'en est très bien sorti

La décla : Bruno Genesio, entraîneur de Lyon

" Au niveau de la qualité, du talent, et dans ce stade, on est taillés pour faire de grandes performances face aux grandes équipes, notamment parce qu'il y a plus d'espaces contre ce genre d'équipe. "

La question : Le PSG doit-il s'inquiéter avant son déplacement à Manchester ?

Ce ne sera pas le même contexte. Avec une marge monumentale en championnat, le PSG n'a pas semblé traumatisé par sa défaite au Groupama Stadium. Ce ne sera pas la même équipe. Marco Verratti voire Leandro Paredes pourraient débuter à Old Trafford. Mais perdre son invincibilité à neuf jours du rendez-vous le plus important de la saison fait tâche, surtout que les saisons passent et les mêmes symptômes réapparaissent quand la pente se raidit.

Nabil Fekir au duel avec Thilo Kehrer lors de Lyon - PSGGetty Images

Le PSG n'aime pas être bousculé, le PSG n'aime pas qu'on lui rentre dedans parce que le PSG est sans doute trop habitué au confort. Ce fut le cas déjà face à Naples ou Liverpool en Ligue des champions à l'automne. En première période ce dimanche, le PSG s'est fait transpercer dans l'axe et sur ses ailes. Parce que ses latéraux, Kehrer et Bernat, ont souffert et parce que Daniel Alves est à la recherche de son meilleur niveau. Face à des ailiers remuants comme Depay ou Traoré, le danger est constant. Martial, Alexis Sanchez et Lindgard sont de sacrés clients eux aussi.

Dans le cœur du jeu, Julian Draxler est précieux avec le ballon au pied mais beaucoup moins lorsqu'il lui court après et Paris a manqué de densité physique. Face à Pogba, Matic et Herrera, il faudra répondre dans le combat. Le PSG aurait dû se servir de ce choc pour se tester. C'est raté et c'est un brin préoccupant. Dans les tribunes du Groupama Stadium, Ole Gunnar Solskjaer a dû en prendre bonne note.