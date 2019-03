OL - Quatre jours avant Barcelone, Lyon perd Marcelo et c'est un immense coup dur

Pourtant, Bruno Genesio avait pris les devants et soin de faire tourner son effectif au cas où. Bertrand Traoré, Memphis Depay, Nabil Fékir et Tanguy Ndombele, ont débuté sur le banc face à Strasbourg. Le choc programmé à Barcelone a rendu le coach des Gones prudent. Malgré tout, c'est un vrai coup dur qui s'est abattu sur lui en début de match face au Racing puisque Marcelo, touché à la cuisse gauche, a dû céder sa place. Et il aura bien du mal à tenir sa place en Catalogne selon des informations recueillies par Canal Plus. "Il a ressenti une petite douleur à l'ischio", a déclaré Bruno Genesio au micro de Canal Plus. "On fera tout pour qu'il soit là mercredi. Mais il faudra faire un point dimanche".

C'est un problème majeur pour Lyon qui manque d'option en défense centrale. Si le réservoir offensif est profond, aucune tête ne dépasse derrière l'incontournable duo Marcelo-Denayer. Jérémy Morel, en phase de reprise, n'a plus joué depuis le 24 janvier alors que Fernando Marçal, remis d’une blessure musculaire lors du dernier déplacement à Monaco, fait son retour ce samedi avec la réserve. Mapou Yanga-Mbiwa, lui, est à la cave et n'en bougera pas. A Strasbourg, c'est Kenny Tete qui a dépanné dans l'axe. Mais face à Messi, Suarez et tous les autres, cette solution apparaît bien précaire. L'OL risque d'être dans un vrai pétrin pour former un duo efficace au Camp Nou.