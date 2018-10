OM - PSG (0-2), l'antisèche : Tuchel a joué avec le feu, il en ressort glorieux

Le jeu : L'OM n'avait pas de suite dans les idées

Marseille devait faire un grand match pour espérer un résultat. Même face à un PSG largement remanié. Et l'OM a mis beaucoup de bons ingrédients. De l'agressivité dans les duels, de l'intensité et du volume dans les courses, de la discipline tactique et de la solidarité avec un bloc bien compact… mais sans pointe. L'équipe de Rudi Garcia a longtemps contrôlé Paris et trouvé des situations intéressantes aux abords de la surface. Mais il n'y avait personne pour conclure les actions marseillaises.

Paris en a fatalement profité. Si le collectif parisien manquait de cohérence en première période, il a été bien plus performant après la reprise. Le PSG a pu s'installer dans le camp marseillais et se placer dans sa zone de confort. Kylian Mbappé a fait le reste. Son entrée a donné plus de vitesse et de profondeur au jeu parisien. L'OM a immédiatement mis un genou à terre. Puis les deux dans le temps additionnel, sur un contre conclu par Julian Draxler. Alors qu'il aurait pu revenir quelques secondes plus tôt, sur une action controversée avec un faute peu évidente de Kevin Strootman.

Les joueurs : N'Soki, examen réussi

Avant d'évoquer un peu plus loin le cas de Kylian Mbappé, on va s'attarder sur celui de Stanley N'Soki. Jamais le jeune défenseur parisien n'avait débuté un match d'une telle importance. Il a parfaitement réussi cet examen, avec mention. Impeccable dans la concentration et l'intensité, il a su contrôler son couloir malgré la présence de Florian Thauvin. Marquinhos a lui aussi été déterminant dans l'axe de la défense parisienne par la qualité de son placement pour couper de nombreuses trajectoires tandis que Neymar, plutôt habitué à attaquer, a remarquablement travaillé en défense.

Du côté de l'OM, les satisfactions sont surtout au milieu. Kevin Strootman a donné de l'impact dans l'entrejeu en plus de briller par sa qualité de passe, notamment dans les diagonales. A ses côtés, Luiz Gustavo a été omniprésent et inspiré dans ses choix de jeu. Difficile de juger Dimitri Payet dans un rôle inhabituel, mais le stratège marseillais est resté trop discret pour faire la différence. Pour Boubacar Kamara, le bilan est forcément contrasté. Le jeune défenseur marseillais a été irréprochable avant de sombrer après l'entrée de Kylian Mbappé. Morgan Sanson, lui, est passé à côté de son sujet.

Neymar et KamaraGetty Images

Le facteur X : Mbappé s'est fâché

Il est déjà compliqué à contrôler quand il n'est pas énervé. Piqué au vif par le choix de Thomas Tuchel de le laisser sur le banc, Kylian Mbappé était d'autant plus motivé lors de son entrée en jeu. Cela s'est vu sur son visage. Cela s'est vu dans son jeu. A peine trois minutes après avoir foulé la pelouse, l'attaquant parisien a placé une accélération dont il a le secret pour ouvrir le score et faire basculer la rencontre en faveur du PSG. Il a aussi été impliqué sur le deuxième but parisien avec un bon service pour Neymar dans la surface. Mbappé s'est fâché et Marseille l'a payé au prix fort.

La stat : 11

Ce n'était pas un grand PSG à Marseille, mais il a réalisé quelque chose de grand. D'énorme même. Avec cette onzième victoire en onze journées, Paris a égalé le record de Tottenham, qui avait signé une performance similaire en… 1960-61. Personne n'a fait mieux dans l'histoire des cinq grands championnats européens. L'équipe de Thomas Tuchel aura l'occasion de battre ce record vendredi prochain, lors du choc face à Lille au Parc des Princes.

Le tweet rafraîchissant

La décla : Thomas Tuchel (entraîneur du PSG, au micro de Canal +)

" Rabiot et Mbappé n'ont pas joué pour des raisons disciplinaires. Il fallait le faire. Je déteste jouer sans Mbappé. Cela m'attriste. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une bonne soirée. "

La question : Pourquoi ce match marque un tournant dans l'ère Tuchel ?

Reléguer Kylian Mbappé et Adrien Rabiot sur le banc au coup d'envoi d'un match, pourquoi pas. Le faire pour un rendez-vous à Marseille, c'est déjà beaucoup plus osé. Et en considérant que Paris devait déjà se passer de deux éléments aussi importants que Thiago Silva et Edinson Cavani, ça frise l'inconscience. C'est pourtant ce que Thomas Tuchel a fait. Malgré l'enjeu, il n'a pas hésité. Et il a eu raison.

Déjà parce que l'entrée de Mbappé a été non seulement tonitruante, mais surtout décisive. Et le choix de Tuchel a semblé peser sur la performance du jeune international français, moribond quelques jours plus tôt face à Naples et la saison passée sur la même pelouse. Au départ, la décision de l'Allemand semblait pénaliser le PSG. A l'arrivée, elle s'est transformée en coaching gagnant. Mais le plus important n'est pas la conséquence à court terme.

Ce sont bien les perspectives à long terme qui ont peut-être changé à Marseille. Car Tuchel a fait passer un message à tout son groupe en choisissant de mettre un joueur comme Mbappé sur le banc pour des raisons disciplinaires. L'Allemand ne pouvait pas mieux exprimer son mécontentement face au manque d'implication et de professionnalisme de son groupe qui se traduit par des échecs répétés dans les grands rendez-vous. La réaction de Mbappé lui a donné raison. En attendant la suite.