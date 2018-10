OM - Thauvin : "Je ne pourrai pas repartir sur une autre saison sans jouer la Ligue des champions"

Si ce n'est pas un ultimatum, ça y ressemble drôlement. Comme il nous l'avait confié en mai dernier, Florian Thauvin veut absolument jouer la Ligue des champions. Au plus vite et à tout prix. Ainsi, l'international français compte bien évidemment tout faire pour y participer avec l'OM la saison prochaine. Et si ce n'est pas le cas, il envisagera très serieusement de quitter le club olympien l'été prochain.

" Je dois jouer la Ligue des champions "

"Pour le moment, je suis sous contrat avec l'OM. On fera le bilan au moment opportun, en fin de saison", assure d'entrée Thauvin à Onze Mondial. "Mais je ne tiendrai pas le même discours en fin de saison si l'OM est en Ligue des champions ou si l'OM n'est pas en Ligue des champions. Aujourd'hui, il est clair - et je ne m'en suis jamais caché - que pour ma progression, je dois jouer la Ligue des champions", confie-t-il, avant de se montrer encore plus clair.

"Je ne pourrai pas repartir sur une autre saison sans jouer la Ligue des champions. Et ça, je suis très honnête avec ça. En attendant, je vais tout faire pour que le club se qualifie en Ligue des champions", explique l'international tricolore. Pour résumer sa pensée, il réclamera un départ à ses dirigeants en fin de saison si l'objectif Ligue des champions n'est pas atteint. Dans le cas inverse, le problème d'un éventuel transfert ne se posera pas. À l'OM (et Thauvin) de jouer.