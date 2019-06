Eric Maxim Choupo-Moting est bien parti pour rester au Paris Saint-Germain. L’attaquant, très peu utilisé par Thomas Tuchel cette saison (huit titularisations) a affirmé auprès de RMC son attachement au club de la capitale et aimerait y rester jusqu’à la fin de son contrat en juin 2020.

"J'aime vraiment le PSG, le public, la ville. Bien sûr que j'aimerais être là. Normalement, je serai là, parce que j'ai encore un contrat", a-t-il confié et ajouté : "Dans le football, on ne sait jamais mais j'ai encore un contrat et je me sens très bien."

Kylian Mbappé célèbre un but à côté d'Eric Maxim Choupo-Moting lors du match PSG - Montpellier, le 20 février 2019 au Parc des Princes.Getty Images

Le joueur camerounais est conscient qu’il va lui être difficile de prendre la place de l’un des attaquants star du PSG : "Je ne suis pas venu pour être titulaire à la place de Cavani ou Neymar ou Mbappé. Je connais très bien Thomas Tuchel, on a beaucoup parlé avant que je vienne ici." Difficile aussi pour lui d’avoir plus de temps de jeu : "Je crois que j'ai fait mes matchs, c'est l'essentiel même si, quand on regarde les minutes, ce n'était pas beaucoup." Au moins un qui ne demandera pas plus de responsabilités.