Prévu samedi, PSG - Montpellier est reporté sur demande de la préfecture de police de Paris

Le choc entre le leader de la Ligue 1 et son dauphin n'aura pas lieu samedi après-midi. Comme annoncé par la LFP ce mardi midi, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Montpellier a en effet été reportée à une date ultérieure sur demande de la Préfecture de police de Paris. "Suite à la demande de la préfecture de police, la LFP reporte la rencontre Paris Saint-Germain - Montpellier HSC, comptant pour la 17e journée de Ligue 1 Conforama et initialement prévue ce samedi 8 décembre à 16h", explique le communiqué.

Cette demande de la préfecture de police fait suite à une probable nouvelle manifestation des "gilets jaunes", samedi dans la capitale. Après deux week-ends marqués par des heurts, les forces de l'ordre seront donc mobilisées pour éviter de nouveaux débordements.

Du côté du PSG, qui affronte Strasbourg mercredi soir (21h) pour le compte de la 16e journée, on aura donc du temps pour préparer le déplacement décisif à Belgrade, mardi prochain en Ligue des champions.