PSG-Amiens - Indispensables, couteaux suisses ou figurants : comment Tuchel exploite son effectif

Thomas Tuchel n'a pas chômé. Depuis qu'il s'est installé sur le banc du PSG, le technicien allemand a multiplié les essais. Tenté différents schémas. Et changé les hommes, très souvent. En l'espace de douze matches, l'entraîneur allemand a choisi douze compositions de départ différentes et déjà utilisé vingt-quatre joueurs. Une rotation massive qui peut s'exposer sous forme typologique.

Les "temps partagés"

Alphonse Areola : 6 titularisations - 540 minutes de jeu

Gianluigi Buffon : 6 titularisations - 540 minutes de jeu

Tuchel n'a jamais voulu définir de gardien numéro un entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola. L'Allemand a joint le geste à la parole. Jusqu'ici, l'Italien et le Français ont débuté autant de matches (six chacun) et disputé autant de minutes de jeu (540 chacun). La suspension de Buffon pour les trois premières journées de la Ligue des champions joue un rôle majeur sur la rotation définie par Tuchel. Elle lui facilite la répartition du temps de jeu. Pour avoir une idée plus claire d'une éventuelle hiérarchie, il faudra patienter un peu. En attendant, pas de jaloux.

Gianluigi Buffon et Alphonse AreolaGetty Images

Les inamovibles

Adrien Rabiot : 11 titularisations - 966 minutes de jeu

Thiago Silva : 11 titularisations - 949 minutes de jeu

Edinson Cavani : 8 titularisations - 642 minutes de jeu

Marco Verratti : 6 titularisations - 495 minutes de jeu

Quatre titulaires indiscutables de Thomas Tuchel qui se détachent des autres pour une seule raison : ils ont systématiquement été alignés au même poste. On retrouve les deux joueurs les plus utilisés par le coach allemand : Adrien Rabiot, au milieu, et Thiago Silva, en défense centrale, ont été titulaires pour onze des douze matches disputés par le PSG jusqu'ici. Hors suspension et blessure, Marco Verratti a démarré au milieu six des sept matches pour lesquels il était disponible. Edinson Cavani a quant à lui été titularisé à huit reprises sur les neuf matches où il était opérationnel, à chaque fois en pointe.

Les indispensables polyvalents

Marquinhos : 9 titularisations - 2 postes - 836 minutes de jeu

Angel Di Maria : 11 titularisations - 4 postes - 948 minutes de jeu

Neymar : 10 titularisations - 3 postes - 898 minutes de jeu

Kylian Mbappé : 6 titularisations - 2 postes - 570 minutes de jeu

Ils sont eux aussi des titulaires indiscutables. Mais leur poste varie selon le système et les éventuelles absences dans certains secteurs. Marquinhos a ainsi connu moins de titularisations en défense (4) qu'au milieu (5), où il a été aligné en sentinelle dans un 4-3-3 ou dans un duo de récupérateurs quand Verratti ou Rabiot faisait défaut. Di Maria, le troisième joueur le plus utilisé par Tuchel, a déjà joué à quatre postes différents cette saison. Il avait même débuté en piston côté gauche dans le 3-5-2 aligné face à Angers. L'Argentin joue le plus souvent dans un rôle habituel d'ailier gauche (6 titularisations).

Il y a aussi le cas Neymar. Aligné en pointe face à Caen quand Cavani et Mbappé n'étaient pas encore opérationnels, le Brésilien a aussi joué sur l'aile gauche dans un schéma en 4-3-3 et surtout en soutien de l'attaquant de pointe dans un 4-2-3-1. C'est à ce poste qu'il a été le plus utilisé (6 titularisations, 577 minutes de jeu). Enfin, Mbappé est à la fois le titulaire au poste d'attaquant côté droit et la doublure de Cavani en pointe. Il a aussi été associé à Cavani dans l'axe face à Angers. Le Français fait lui aussi partie de ces titulaires indiscutables dont Tuchel exploite la polyvalence.

Célébration synchronisée pour Kylian Mbappé et Neymar (PSG) contre LyonGetty Images

Les "opportunistes"

Presnel Kimpembe : 8 titularisations - 665 minutes de jeu

Thomas Meunier : 8 titularisations - 783 minutes de jeu

Juan Bernat : 5 titularisations - 483 minutes de jeu

Stanley N'Soki : 4 titularisations - 381 minutes de jeu

Colin Dagba - 4 titularisations - 294 minutes de jeu

Il n'y a rien de péjoratif dans le terme "opportuniste". Mais ces quatre joueurs ont clairement bénéficié de circonstances favorables pour gagner du temps de jeu. Dans le cas de Presnel Kimpembe, le repositionnement régulier de Marquinhos au milieu a permis au Français de débuter en défense centrale les deux tiers des matches disputés par le PSG jusqu'ici. Thomas Meunier et Colin Dagba ont pu bénéficier d'un temps de jeu important avec la blessure longue durée de Dani Alves, le latéral droit titulaire. Et le constat s'applique aussi à gauche pour Juan Bernat et Stanley N'Soki, en l'absence de Layvin Kurzawa.

Thomas Meunier face à l'Etoile RougeGetty Images

Les "couteaux suisses"

Thilo Kehrer : 2 titularisations - 3 postes - 236 minutes de jeu

Christopher Nkunku : 4 titularisations - 3 postes - 381 minutes de jeu

Moussa Diaby : 2 titularisations - 3 postes - 248 minutes de jeu

Julian Draxler : 2 titularisations - 4 postes - 304 minutes de jeu

Ils sont rarement titulaires, rentrent régulièrement en cours de match et doivent savoir s'adapter à différents postes. Thilo Kehrer a débuté deux fois dans l'axe de la défense quand Tuchel a choisi un système à trois centraux, mais il est aussi amené à dépanner en latéral sur des bouts de match. Christopher Nkunku a évolué en ailier droit, en milieu relayeur et même en latéral droit dans un 3-5-2 à Nice, pendant que Moussa Diaby était son alter-ego à gauche. Le jeune attaquant parisien a aussi été utilisé en tant qu'ailier, surtout à gauche mais aussi à droite. Enfin, Julian Draxler a été baladé entre les deux ailes, en relayeur ou en soutien de l'attaque. Selon les besoins, comme les trois autres.

Thomas Tuchel et Julian Draxler à RennesGetty Images

Les "figurants"

Antoine Bernède : 2 titularisations - 187 minutes de jeu

Lassana Diarra : 3 titularisations - 179 minutes de jeu

Timothy Weah : 2 titularisations - 143 minutes de jeu

Kévin Rimane : 1 titularisation - 90 minutes de jeu

Eric Maxim Choupo-Moting : 0 titularisation - 54 minutes de jeu

Ils ont dû se contenter des miettes jusqu'ici. Mais ils ont quand même participé au début de saison. Kévin Rimane, Timothy Weah et Antoine Bernède avaient profité du retour tardif des internationaux après le Mondial pour trouver du temps de jeu en tout début de saison, mais ils ont disparu de la rotation depuis. Lassana Diarra, toujours en difficulté sur le plan physique, également. Enfin, Eric Maxim Choupo-Moting, la recrue surprise des derniers instants du mercato, n'a fait que quatre entrées en jeu cette saison. Des 24 joueurs déjà utilisés par Tuchel, il est le seul à ne pas avoir eu la moindre titularisation.