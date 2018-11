Saint-Etienne s'impose face à Nantes (3-0) et prend la 5e place provisoire

Une semaine après un derby frustrant à Lyon (1-0), Saint-Etienne s'est remis à l'endroit et sans discussion possible face au FC Nantes (3-0). Une correction logique alors que les Canaris n'ont absolument rien proposé durant 90 minutes. Si les Verts ont dû attendre les vingt dernières minutes pour faire exploser le verrou visiteur, leur emprise sur le match est incontestable. Voilà Saint-Etienne à la cinquième place, à hauteur de Montpellier et Lille en attendant la suite de cette 15e journée. Dixièmes, les Canaris pourraient lourdement chuté en fonction des résultats du week-end mais ils ne méritaient pas mieux au bout d'une rencontre très triste.

Que pouvait espérer ce FC Nantes ? Peu inspirés en attaque, à l'image d'un Sala transparent, les Canaris ont quelques circonstances atténuantes. Vahid Halilhodzic, déjà privé de Rongier ce vendredi, a dû composer avec les blessures de Tatarusanu (51e) et Waris (68e) qui ont forcément limité son coaching. Mais l'entraineur bosnien paie surtout ses options frileuses. Hormis une tête de Pallois (61e), jamais les Canaris ne sont parvenus à faire passer le moindre frisson dans la surface adverse. Avec deux points pris sur neuf possibles, Nantes rentre clairement dans le rang.

Gasset, coaching gagnant

De son côté, Jean-Louis Gasset a eu tout juste. Si Saint-Etienne a longtemps poussé sans se montrer assez saignant, les entrées de Yannis Salibur, double passeur décisif, et Robert Beric ont fini par faire sauter le verrou. Sur un centre parfait du premier, le second a ouvert le score et inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 (72e). Un coup franc magistral d'un Khazri toujours aussi bouillant à Geoffroy-Guichard (84e) et une tête de Thimothée Kolodziejczak (90e) ont parachevé la prestation la plus aboutie des Verts depuis le début de saison.

Voilà l'ASSE a un petit point de Lyon et à quelques encablures du podium. S'il a fallu attendre la 15e journée pour enfin voir un match plein des Verts, cette soirée est bourrée de promesses. Il leur faut désormais exporter leur grain de folie loin de leurs bases et face à des équipes qui ont les mêmes ambitions. Cependant, ce Nantes était beaucoup trop timide pour tirer des conclusions définitives sur le véritable niveau des Verts.