Strasbourg - Lyon - "On a commis une très grosse erreur ce soir"

D'habitude, Lyon fait les choses dans l'ordre : un début de match raté et l'OL sort peu à peu la tête de l'eau. Ce fut le cas notamment à Caen (2-2), Lille (2-2) ou Toulouse (2-2). Cette fois, les hommes de Bruno Genesio ont tout fait à l'envers et, soyons honnête, c'est beaucoup plus dur à avaler dans ce sens-là. Parce que, ce samedi, l'OL a mené de deux buts, a dominé sans partage une équipe de Strasbourg à la dérive et s'acheminait vers un succès tranquille. Jusqu'à une altercation entre Nuno Da Costa et Ferland Mendy en guise d'électrochoc pour les Alsaciens. En une minute, Ludovic Ajorque a remis les deux équipes à égalité.

Le temps de comprendre ce qui leur arrivait, les Gones ont laissé filer deux points bêtement. Et déclenché la colère de leur coach. "Malheureusement on est retombés dans nos travers en ne maîtrisant pas nos nerfs et en compliquant notre jeu par un excès de confiance ou un grand manque de maturité", a pesté Bruno Genesio. "C'est vraiment très très dommage de gâcher ce match avec des fautes qui sont largement évitables, car on est trop confiant." Le fameux péché d'orgueil dont se rend trop souvent coupable l'OL en Ligue 1. Les septuples champions de France ont une grosse marge devant 80% des équipes du championnat de France, comme Strasbourg par exemple, mais s'ils ne mettent pas l'intention nécessaire, s'ils se voient trop beaux, la sanction est immédiate.

"On a tout gâché"

"Ce qui est gênant, c'est la répétition de ces erreurs", a continué Genesio. "Sur l'ensemble du match on a maîtrisé, on a fait de très bonnes choses, on s'est créé des occasions par le jeu. Mais on doit faire preuve de plus de maturité..." "Je crois qu’on a commis une très grosse erreur ce soir (...) ce sont des points qui vont nous coûter à la fin", lui a répondu Lucas Tousart. Lyon pouvait revenir à deux points du dauphin lillois et distancer l'OM de 8 points.

Au lieu de ça, ce nul si fâcheux ne met pas les Lyonnais dans les meilleures conditions avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions à Barcelone. Genesio toujours : "On voulait faire le plein de confiance et on s'était donné les moyens de prendre les trois points, mais on a tout gâché en l'espace de 10-12 minutes". Une vieille habitude.