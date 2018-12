Thierry Henry : "Cela fait trois matches qu'on est moins bien au niveau de l'envie"

C'est un énorme camouflet pour l'AS Monaco. Les Monégasques ont perdu à domicile ce samedi face à l'En Avant de Guingamp (0-2), lanterne rouge et, donc, adversaire direct du club de la Principauté dans la course au maintien. A l'issue de la rencontre, Thierry Henry, coach d'une équipe qui n'a toujours pas gagné sur sa pelouse en L1 depuis le début de la saison, a pointé du doigt le manque d'intensité imprimée par ses joueurs, après un début de match qu'il a jugé correct : "On a réalisé un bon premier quart d'heure, puis il y a eu une perte de confiance à la suite de deux ou trois pertes de balle (…) en deuxième mi-temps, il y a eu plus d'agressivité de leur côté."

Un mal qui ne date pas d'aujourd'hui, selon Henry. "Cela fait trois matches qu'on est moins bien au niveau de l'envie, a estimé le champion du monde 1998, incapable de trouver une raison à cette baisse de motivation. Je ne suis pas dans la tête des joueurs. On avait (pourtant) réussi à gagner à Caen (0-1, 14e journée), à Amiens (0-2, 16e journée)…" L'entraîneur monégasque, arrivé en cours de saison pour redresser une formation à la dérive, a eu bien du mal à tirer du positif de cette rencontre : "On a l'occasion de passer à 1-0 en deuxième mi-temps... et sur le contre, Thuram marque." Il a finalement dû se résoudre à faire appel au calendrier pour cela : "Il reste encore énormément de points à prendre. C'est le seul point positif de la soirée."

" Je ne passerai pas de bonnes fêtes. "

Mais Henry a tenu à relativiser la "gravité" de la situation : "Cela m'est arrivé dans ma vie (d'être dans une situation critique). Cela m'arrivera encore (…) Depuis que je suis arrivé, je dis qu'il faudra beaucoup se battre." Et il a assuré avoir "préparé un plan de travail" pour la trêve. "Je ne passerai pas de bonnes fêtes", reconnaissait-il d'ailleurs. La trêve semble en tout cas difficilement pouvoir faire du mal à l'ASM, tant les Monégasques sont sur une mauvaise dynamique. Ils occupent la 19e place de la L1 après 19 journées et n'ont toujours pas gagné deux matches de suite avec "Titi" sur leur banc.