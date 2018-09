Toulouse a beaucoup trop donné et Saint-Etienne en a bien profité

Pour une fois, les Toulousains et les Stéphanois se sont lâchés. Les deux équipes qui jouaient une place sur le podium du classement de Ligue 1 ont offert un match riche en buts et en rebondissement ce mardi soir dans le cadre de la 7e journée. Plus rigoureuse, l'ASSE a su profiter des énormes erreurs défensives de son adversaire pour s'imposer (2-3). Grâce à ce second succès consécutif, les Verts s'emparent provisoirement de la troisième place. Privé de succès depuis trois journées, Toulouse concède sa deuxième défaite de la saison et glisse en cinquième position.

