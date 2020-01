Une fois n’est pas coutume, le public du Parc des Princes n’a pas vu son équipe réaliser un festival. Mais il a tout de même eu droit à un sacré spectacle. Le PSG et l’AS Monaco se sont en effet quittés sur un match nul prolifique en buts à l’issue d’un chassé-croisé haletant ce dimanche (3-3) en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Portés par un Neymar impliqué sur les trois buts de sa formation, les Parisiens partagent donc les points pour la première fois de la saison. L’ASM de Robert Moreno peut quant à elle quitter la capitale la tête haute.

2’05’’. C’est le temps qu’il a fallu à Neymar pour battre une première fois Benjamin Lecomte, d’un coup de fusil du gauche à bout portant (3e, 1-0). Le spectre d’une démonstration parisienne, identique à celle infligée à Saint-Etienne en milieu de semaine (6-1), a alors pointé le bout de son nez. Mais il n’en a rien été. Car très vite, Monaco a réagi. Par l’intermédiaire de Gelson Martins tout d’abord, qui a fait preuve d’opportunisme pour pousser le ballon au fond (7e, 1-1). Grâce à Wissam Ben Yedder ensuite, qui a enrhumé Juan Bernat avant d’ajuster Keylor Navas (13e, 1-2).

Le but de Wissam Ben Yedder face au PSGGetty Images

Pour la première fois depuis des lustres, la défense des champions de France a semblé en grande difficulté. Perforée par la vivacité des attaquants asémistes, elle aurait même craqué une troisième fois sans une belle parade de Navas devant Keita Baldé (22e). Deux minutes plus tard, Neymar a égalisé avec la complicité de Fodé Ballo-Touré (24e, 2-2). Omniprésent, le Brésilien a même permis à son équipe de virer en tête à la pause en transformant un penalty obtenu par Kylian Mbappé (3-2, 41e).

Lecomte, l'arrêt qui change tout

A ce premier acte ébouriffant a succédé une seconde période un peu moins rythmée, lors de laquelle les 22 acteurs ont resserré les lignes. Neymar aurait malgré tout pu définitivement sceller le succès des siens s’il n’avait pas été mis en échec par un Lecomte des grands soirs (54e). Probablement le tournant du match puisque l’ASM, maintenue en vie, n’a jamais abdiqué. Et a fini par revenir suite à un but d’Islam Slimani, accordé après recours à l’assistance vidéo (70e, 3-3).

Les dernières vagues parisiennes n’ont rien changé, et Monaco a pu empocher un point loin d’avoir été immérité. Guidés par un Ben Yedder auteur d’une prestation XXL, les Rouge et Blanc ont montré un visage qui a sans doute beaucoup plu à Robert Moreno, leur nouvel entraîneur. Pour le PSG, cette rencontre doit servir de piqûre de rappel nécessaire à un mois du déplacement à Dortmund en Ligue des champions. A noter que les partenaires de Thiago Silva et ceux de Kamil Glik se retrouveront dès mercredi prochain (21h), en match en retard de la 15e journée de L1. Avec, espérons-le, un spectacle du même acabit.