A défaut d'avoir raison de se plaindre, Mbappé a des raisons de se plaindre

Le PSG s'en serait bien passé. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. Avec son lot de commentaires et de débats. Ce remplacement de Kylian Mbappé à la 69e minute et cet échange vif avec Thomas Tuchel a même presque fait oublier la démonstration parisienne face à Montpellier (5-0) qui a confirmé la bonne dynamique des champions de France. Et s'il est difficile d'excuser le jeune champion du monde français, on peut comprendre les sources de son agacement. Surtout quand on compare la gestion de son cas avec celle de Neymar.

L'idée n'est pas de justifier le comportement de l'ancien Monégasque. Mbappé, qui aurait rencontré son coach dimanche pour s'expliquer selon Le Parisien était déjà apparu bien agacé de sortir du terrain en fin de match face à Nantes (2-0) et à La Mosson (1-3) en décembre, n'avait bien sûr pas besoin d'exposer sa colère aux yeux du monde entier. Alors que tout va pour le mieux à Paris actuellement et que le retour de la Ligue des champions approche, il est dommage pour les Parisiens de se retrouver avec cette histoire à gérer. Cela peut laisser des traces. Sur le plan de l'image. Ou encore dans le vestiaire.

Vidéo - Tuchel sur Mbappé : ''Pas en colère, mais triste'' 02:59

Neymar géré comme Messi et Ronaldo

Cependant, un constat s'impose : Mbappé n'est pas encore géré par son coach comme les plus grandes stars du ballon rond. A l'inverse de… Neymar. Prenons l'exemple des plus grands : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux géants multiples vainqueur du Ballon d'Or ont toujours voulu jouer le plus de matches possibles et le plus de minutes.

Histoire d'avoir le plus d'occasions possibles de faire gonfler leurs statistiques, tout sauf un détail à l'heure des récompenses individuelles. Même à 34 ans, le Portugais n'avait d'ailleurs pas manqué d'exprimer son mécontentement quand Maurizio Sarri l'avait sorti à la 55e contre l'AC Milan en novembre dernier. Et à Paris, un joueur a droit à ce traitement de faveur : Neymar. Pas Mbappé, qui rêve pourtant haut et fort de marcher dans les pas de la Pulga et de CR7.

C'est simple, Neymar ne sort jamais quand il est aligné. Enfin presque jamais. Sur ses 18 matches depuis le début de la saison, il n'a été remplacé que deux fois en cours de jeu. Contre Lille fin novembre et Nantes une semaine plus tard. Avec une explication simple : il revenait de blessure et n'était pas encore à 100%… Et c'était la même raison de sa présence sur le banc au coup d'envoi à Madrid, où le Brésilien manquait de rythme. Une des rares anicroches à ce traitement de star que lui réserve Tuchel. Car sinon, il reste sur le terrain jusqu'au bout.

Pendant ce temps-là et avec 25 apparitions, Kylian Mbappé a déjà été remplacé à cinq reprises, hors blessures. Et a débuté cinq fois sur le banc… Dont cette fameuse soirée de C1 à Bruges (0-5), où il avait planté un triplé en 38 minutes avant de glisser une saillie qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre : "Je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi...". Autre exemple qui va dans le même sens ? Le dernier déplacement à Pau en Coupe de France. Alors que Neymar est resté chez lui au chaud, Mbappé a fait le déplacement avec le groupe pour regarder toute la partie du… banc.

Neymar et Kylian Mbappé au PSGGetty Images

Il y a la communication du club et la gestion de Tuchel...

Pour ne pas jeter la pierre à Tuchel, il est possible de trouver des raisons à cette différence de traitement entre les deux stars parisiennes. Neymar (27 ans) et Mbappé (21 ans) n'ont pas le même âge. Et pas encore le même statut sur la scène mondiale. Surtout, Neymar marche sur l'eau en ce moment. Cependant, sortir l'international auriverde samedi n'aurait rien eu de saugrenu. Alors que le match était plié, Tuchel aurait pu choisir de protéger son joueur au physique fragile, qui a pris beaucoup de coups. Il a préféré le laisser jusqu'au bout. Comme à chaque fois. Contrairement à Mbappé, qui peut interpréter cela comme un manque de considération.

Agacé quand on lui parle de son âge et très ambitieux, l'ancien Monégasque accumule visiblement certaines frustrations avec cette gestion. Et il peut s'interroger de cette différence entre le management de son coach et le discours du club, qui le met depuis de plus en plus en avant en termes de marketing ou encore de la communication. Pour le coup, Tuchel n’est pas encore en adéquation avec son club. Le technicien allemand va cependant devoir prendre en compte cette frustration grandissante. Et ne pas la laisser prendre trop de place. Histoire que cela ne perturbe pas la saison du PSG. Ou ne contrecarre les plans parisiens avec Mbappé… Des soucis dont le PSG se passerait allégrement.