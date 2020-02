Après le message envoyé par Dortmund un peu plus tôt (victoire 5-0 face à l'Union Berlin), Paris a répondu à son futur adversaire en huitième de finale de Ligue des champions avec la manière et dans les mêmes proportions, en infligeant une cuisante défaite à Montpellier (5-0). Samedi au Parc, les joueurs de Michel Der Zakarian, qui ont fini la rencontre à neuf, n’ont jamais fait douter les Parisiens. Leaders du championnat, ils comptent treize points d’avance sur Marseille, qui se déplace dimanche à Bordeaux.

Paris a entamé en toute tranquillité son marathon du mois de février (8 matches). Face à une équipe héraultaise rugueuse, mais incapable d’apporter le danger sur le but de Keylor Navas, la troupe de Thomas Tuchel s’est baladée sur sa pelouse, en livrant une prestation sérieuse, à l’image d’un Neymar encore magistral dans son rôle de chef d’orchestre. Le Brésilien, nerveux, et qui a reçu beaucoup de coups, n’a pas marqué, mais il a souvent créé le danger, et délivré une passe décisive.

Mbappé, nouvelle sortie houleuse

Pour Montpellier, l’issue de la rencontre semblait déjà scellée lorsque Dimitry Bertaud, qui remplaçait Geronimo Rulli, suspendu, a écopé d’un carton rouge à la 17e minute pour une main en dehors de sa surface. Auparavant, Pablo Sarabia avait déjà trouvé le chemin des filets d’une frappe limpide du droit (1-0, 8e). La suite a été un match à sens unique, où les Parisiens ont multiplié les occasions, avant de faire de nouveau craquer son adversaire avant la pause par Angel Di Maria (2-0, 41e). Puis c’est Daniel Congré, d’un but gag, qui a conclu la déculotté du MHSC dans le premier acte (3-0, 44e).

Paris a souvent manqué de rythme en seconde période mais, sur quelques accélérations, les joueurs de la capitale ont parachevé leur succès. D’abord par Kylian Mbappé, auteur de son 14e but en Ligue 1 cette saison sur une passe lumineuse de son acolyte brésilien (4-0, 57e). Finalement, la nouvelle bouderie du tricolore lors de sa sortie du terrain constitue la seule petite contrariété de l’après-midi pour Paris (68e).

Car même Layvin Kurzawa, à deux doigts d’un départ cet hiver, s’est invité à la fête, et a inscrit le dernier but de la rencontre d’une demi-volée (5-0, 65e). Edinson Cavani a fait vibrer le Parc en toute fin de rencontre, mais son but de la tête a été refusé à juste titre pour une position de hors-jeu (90e). Pas de quoi ternir la belle journée du PSG, qui s’offre un 19e match sans défaite, toutes compétitions confondues.