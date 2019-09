Angers euphorique, les Verts en pleine déprime

Saint-Etienne est bel et bien malade. Sévèrement battu par La Gantoise pour son retour en Ligue Europa jeudi dernier, le club stéphanois a concédé une quatrième défaite en cinq matches, toutes compétitions confondues, sur la pelouse du SCO d'Angers (4-1). Après avoir ouvert le score en première période, les Verts se sont totalement effondrés après la pause. Grâce, notamment, à un triplé de Casimir Ninga, Angers poursuit son sans-faute à domicile et s'invite sur la deuxième marche du podium.

En sérieuse disette, Saint-Etienne savait sans doute que le déplacement au Stade Raymond-Kopa s'annonçait des plus périlleux. D'abord solidaires face à des Angevins un tantinet timides, les Verts ont montré un semblant d'envie récompensé par un but logique d'Arnaud Nordin consécutif à un une-deux avec Mathieu Debuchy (34e, 0-1). On croyait alors que les Stéphanois avaient fait le plus dur en retrouvant un peu de confiance, jusqu'au réveil du SCO initié par l'entrée en jeu de Mathias Pereira Lage dès le retour des vestiaires.

Timothee Kolodziejczak à la lutte avec Rachid Alioui lors d'Angers-Saint-Etienne en Ligue 1Getty Images

Angers, puissance 4 à domicile

Le Portugais a fait un bien fou à son équipe, plus fluide et offensive après la pause. Et c'est grâce à l'une de ses percussions que Pierrick Capelle a pu égaliser alors que les Verts attendaient un coup de sifflet pour une faute (48e, 1-1). Après avoir refait son retard au tableau d'affichage, Angers a déroulé face à un adversaire au visage inquiétant.

Ses efforts ont été récompensés après l'apparition sur la pelouse de Casimir Ninga, auteur d'un triplé en un peu plus de dix minutes. Il a profité d'un oubli de la défense à l'issue d'un coup franc (78e, 2-1). Puis il attendu une validation du VAR pour le doublé (84e, 3-1) avant de se trouver encore une fois à la conclusion d'une action rapidement jouée (89e, 4-1).

L'euphorie est donc toujours de mise dans leur antre de Raymond-Kopa, où les hommes de Stéphane Moulin sont irrésistibles et capables de renverser des situations mal embarquées. Une méthode qu'il va falloir exporter dans les autres stades. Côté Verts, les mauvais résultats s'enchaînent et aucune solution n'est trouvée par Ghislain Printant. Ses quatre changements opérés dans le onze de départ par rapport au match face à La Gantoise, avec Robert Beric devant, n'ont rien changé. Pour Saint-Etienne, la saison s'annonce longue. Et les jours de Printant sont sans doute comptés...