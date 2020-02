Le jeu : Marseille s'est pris un mur

Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'exploit individuel. Ni même de retournement tactique. Au contraire du match aller, qui avait tenu toutes ses promesses, le choc de la 21e journée, entre Bordeaux et Marseille, n'en a eu que le nom. Les hommes d'André Villas-Boas ont été complètement muselés par le nouveau schéma tactique des Girondins, un 4-2-3-1 récemment mis en place par Paulo Sousa pour enrayer une série de mauvais résultats.

Verrouillés dans l'axe, les Phocéens n'ont pas eu la justesse technique suffisante pour faire des différences sur les ailes. Incapables de se créer la moindre occasion franche, ils ont été franchement inquiétés à plusieurs reprises. Mais une nouvelle fois, ils ont plié sans rompre. Au moins, ils n'ont pas perdu cette vertu.

Les joueurs : Payet n'était pas dans son assiette

L'OM n'est pas dépendant de Dimitri Payet. Le club phocéen est dépendant de son rendement. Suspendu lors de la précédente journée, face à Angers, le capitaine marseillais n'a pas eu son influence habituelle. Valentin Rongier et Morgan Sanson ont été suivis comme leurs ombres et du coup, Dario Benedetto n'a pas été trouvé.

Darío Benedetto lors de Bordeaux - Marseille, 2020Getty Images

Nicolas De Préville, le nouveau meneur de jeu des Girondins, a su mettre la défense adverse en danger. Tout comme Toma Basic, impérial dans l'entrejeu et dangereux par ses frappes lointaines. Heureusement pour l’OM, Steve Mandanda s'est encore mis au niveau.

Le facteur X : Nouvelle règle, nouveau scénario

Quatre minutes. C'est le temps qu'il a fallu à M.Buquet pour invalider le but de Pablo, après consultation du VAR, et mettre en application une règle adoptée cette saison. Tous les contacts de la main ou du bras précédant un but sont sanctionnés, qu’ils soient involontaires ou non. Il y a un an tout juste, Bordeaux serait probablement rentré aux vestiaires avec un but d'avance. Et cela aurait évidemment tout changé.

Vidéo - Main, murs et changements : toutes les nouvelles règles qui débarquent en L1 02:36

La stat : 2

L'OM n'avait plus aligné deux 0-0 en Ligue 1 depuis plus de trois ans. C'était en octobre 2016, lors d'un déplacement à Paris qui avait précédé la réception… de Bordeaux.

Le tweet de l'interminable série

La décla : André Villas-Boas au micro de Canal+

" Nous avons eu beaucoup de mal à sortir du pressing. Il nous a manqué un peu de réussite, pour pouvoir arriver dans la surface adverse. Même si nous avons pas mal tiré au but. "

La question : Le rendement offensif de l'OM doit-il l'inquiéter ?

Lors de ses trois dernières sorties en Ligue 1, Marseille n'a inscrit qu'un seul but. Globalement, l'OM est beaucoup moins inspiré offensivement et il avait fallu un petit miracle, à Rennes, pour permettre à Kevin Strootman de marquer. L'équipe est de plus en plus dépendante du rendement de Dimitri Payet.

Et lorsque le capitaine olympien manque de tranchant et d'idées, comme ce fut le cas ce dimanche soir, le déficit n'est plus compensé ni par l'activité du duo Rongier-Sanson ni par l'impact de Dario Benedetto. L'attaquant argentin n'a toujours par marqué en 2020 et ne peut plus se cacher derrière ses efforts défensifs.

Andre Villas-Boas lors de Bordeaux - Marseille, 2020Getty Images

Pour autant, il est encore trop tôt pour tirer des enseignements définitifs. A écouter André Villas-Boas avant et après ce match, Marseille se contente très probablement de ses résultats récents. Le technicien portugais, pragmatique, compte chaque semaine le nombre de points qui séparent son club de son rival direct, à savoir Rennes, et des habitués à l'Europe, comme Lille ou Lyon.

Ce dimanche, l'OM a perdu deux points sur son premier poursuivant mais AVB avait annoncé, dès jeudi, qu'il se satisferait d'un point. Le club phocéen aborde un mois de février capital et ses déplacements à Saint-Etienne, Lyon puis Lille diront si le manque d'allant offensif des Phocéens est purement technique, ou s'il tient aussi du discours de leur coach.