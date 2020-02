Cette fois, il n'y a pas eu de but en fin de match, ni de penalty de dernière minute. Ce dimanche, Nice et Lyon ont disputé une rencontre de Ligue 1 qui, à coup sûr, a aussi mêlé les tensions qui avaient émané de leur huitième de finale de Coupe de France, trois jours plus tôt. Mais cette fois, l'OL n'a pas retrouvé le fil.

Aulas : "ça interpelle sur l'équité"

Le club rhodanien a pourtant eu les ressources pour égaliser en infériorité numérique, en première période, plus de vingt minutes après l'expulsion de Fernando Marçal… que Jean-Michel Aulas n'a pas appréciée. "Quand on voit que Dante, pour un attentat très dangereux [en Coupe de France, NDLR], ne prend qu'un carton jaune et que Marçal, trois jours après, prend un rouge en début de match, Ça interpelle sur l'équité. Dur dur", a-t-il commenté sur Twitter.

Vidéo - Dante a tout gâché avec un tacle de boucher 02:32

Pourtant, même si l'OGCN a ouvert le score une dizaine de minutes après l'exclusion de l'ancien Guingampais, ce ne sont pas ces faits de jeu qui ont précipité la défaite des Gones. "On avait fait une chose forte en revenant au score en infériorité numérique, a souligné Rudi Garcia après la rencontre, sur OL.fr. Si on veut prendre des points à l’extérieur, on ne peut pas se permettre d'être en mode gestion, mais en mode détermination."

Le podium à huit points

Etonnamment, les Lyonnais n'ont pas été capables de retrouver la même maîtrise à dix contre dix, alors que l'égalisation de Toko Ekambi, puis l'exclusion d'Adam Ounas, avaient mis deux coups sur la tête des locaux, juste avant la pause. "A dix contre dix, j'attendais mieux de la deuxième période, a commenté l'ancien technicien marseillais. Mais ils en voulaient plus que nous."

Les Gones ont subitement perdu le caractère qui leur avait permis d'aligner sept victoires, toutes compétitions confondues, depuis le début de l'année. "C'était un match particulier. On va dire ça comme ça", a ajouté Garcia, sans en dire plus sur un manque d'implication qui a porté à huit points le retard de son équipe sur le podium. "On n'a pas su faire une série de trois succès en Ligue 1, a relevé Lucas Tousart. Les écarts se creusent, on avait la possibilité de faire un coup aujourd'hui. C'est dommage."