Bordeaux conserve son invincibilité. 42 ans après, Marseille n'a toujours pas gagné en terre girondine en championnat et c'est bien l'essentiel qu'il faudra garder de ce triste match nul (0-0) entre les Bordelais et les Marseillais en clôture de la 25e journée de Ligue 1, dimanche. Si la rencontre s'est quelque peu emballée en fin de première et deuxième périodes, le niveau proposé par les deux équipes a été globalement médiocre. Les Girondins (10e) comptent désormais 10 points de retard sur le podium tandis que les Phocéens (2e) voient Rennes (3e) revenir à seulement trois longueurs.

On s'est ennuyé au Matmut Atlantique entre des Marine et blanc qui n'avaient remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matches de championnat et des Marseillais en difficulté offensive avec un seul but marqué au cours des trois dernières journées.

Après 72 minutes, un tir cadré

Les hommes de Paulo Sousa ont longtemps tenu le ballon dans cette rencontre sans réussir à se montrer véritablement dangereux. Il aura fallu attendre la 41e minute et le but refusé de Pablo, auteur d'une main, pour frissonner devant le but de Mandanda. Quelques minutes à peine plus tard, le gardien français a sauvé son équipe devant Oudin à bout portant. Une barre de Basic (74e) et un coup franc de De Préville prolongé par Pablo (87e) auront été les seules autres situations bordelaises.

Du côté de Marseille ? 72 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu patienter entre le premier tir cadré de l'OM (5e) et le deuxième (77e). Benedetto a encore été transparent, Payet pas assez tranchant alors que Sanson et Rongier sont dans le creux de la vague. Après un but poussif face à Rennes, un match nul sans marquer face à Angers, les hommes de Villas-Boas ont une nouvelle fois éprouvé les pires difficultés en attaque. Un problème que l'intensité mise en fin de match face à une équipe girondine sur les rotules et les occasions qui l'ont accompagnée (77e, 82e, 90+2e) ne doivent pas masquer.

Bordeaux est certes encore invincible à domicile en Ligue 1 face à Marseille depuis 42 ans, Villas-Boas n'était pas né, mais ne réussit toujours pas à enchaîner deux victoires en championnat cette saison et stagne au milieu de tableau (10e). Pour Marseille, la malédiction continue, au moins pour une année supplémentaire.