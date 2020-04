Après la Ligue 1, Emmanuel Macron souhaite voir les autres championnats s'arrêter

LIGUE 1 - À l'instar de la France et la Ligue 1, Emmanuel Macron aimerait voir ses homologues européens stopper définitivement leur saison de football en raison de la pandémie de Covid-19. Selon le Parisien, le Président de la République souhaite tout simplement une harmonisation des décisions.

Dans le club des cinq "grands" championnats, la Ligue 1 a donc été la première à s'arrêter pour de bon. Mardi, lors de son allocution devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Edouard Philippe a en effet sifflé le coup de sifflet final en annonçant "que la saison de football" ne "reprendrait pas" d'ici septembre. Une décision forte aux lourdes conséquences. Mais pour le gouvernement, il n'y avait visiblement aucune autre issue. Désormais, Emmanuel Macron, le Président de la République, attend une prise de position similaire des autres pays européens.

Ligue 1 Une pincée de mauvaise foi mais pas que : Les playoffs d’Aulas sont-ils pertinents ? IL Y A 18 HEURES

Selon les information du Parisien, le chef de l'Etat souhaite voir une "harmonisation" des décisions suite à celle prise par la France. Pour lui, les autres championnats, dont les quatre plus gros (Bundesliga, Premier League, Liga et Serie A), ne doivent donc pas reprendre. La ministre des Sports Roxana Maracineanu en discuterait d'ailleurs régulièrement avec ses homologues.

L'Italie pourrait suivre, pas l'Allemagne et l'Espagne

En Italie, la tendance semble clairement s'inverser ces dernières heures. Espérée, une reprise de la Serie A semble sérieusement s'éloigner. "Pour ne plus avoir d'incertitudes, il suffit de suivre les décisions de la France et des Pays-Bas", a estimé Vincenzo Spadafora, le ministre italien des Sports, mercredi. Une déclaration qui laisse clairement penser à une fin de saison possible dans les prochains jours. Mais c'est loin d'être le cas partout.

Du côté de l'Espagne, par exemple, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé le retour à un entraînement "basique" et individualisé pour les joueurs professionnels à partir du 4 mai. Et Javier Tebas, le patron de la Liga, a d'ores et déjà assuré qu'il ne suivrait pas la position adoptée par la France. Un sentiment visiblement partagé par l'Allemagne. Mercredi, le ministère du Travail a indiqué qu'il soutenait une reprise de la Bundesliga en mai.

Play Icon WATCH "On s'entraîne par groupes de 4 ou 5 avec distance de sécurité" : Coman décrit la reprise du Bayern 00:04:37

"La sécurité des joueurs, des entraineurs et de l'encadrement peut largement être assuré si le concept est pleinement exécuté (...) Le plan de la Ligue allemande (DFL) est judicieux, réduit les risques et est donc acceptable en termes de santé au travail et de sécurité", a ainsi expliqué le secrétaire d'état au ministère du Travail Björn Böhning. Sauf revirement de dernière minute, le championnat allemand devrait donc lui aussi reprendre. Enfin, la Premier League anglaise vise quant à elle une reprise en juin prochain. Au final, la Ligue 1 pourrait donc se sentir bien seule.

Ligue 1 Balotelli : "Les supporters les plus beaux et chauds sont ceux de l'OM" IL Y A UNE HEURE