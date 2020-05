LIGUE 1 - Dans une lettre envoyée lundi au Premier ministre, Edouard Philippe, et à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, Jean-Michel Aulas a tenté d'expliquer pourquoi une reprise du championnat serait positive pour le football français.

Jean-Michel Aulas poursuit sa lutte pour tenter de faire reprendre le championnat, définitivement arrêté fin avril à cause de la pandémie de coronavirus. Au lendemain de son interview accordée à L'Equipe, où le président lyonnais s'était emporté contre cette décision, ce dernier est passé à la vitesse supérieure en écrivant une lettre lundi au Premier ministre, Edouard Philippe, et à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, pour tenter de reprendre le championnat de France. Un championnat que l'OL a conclu en septième position.

Ligue 1 Maurice a un remplaçant : Bruno Cheyrou nouveau responsable du recrutement à l'OL IL Y A 5 HEURES

"Contrairement aux propositions de l’UEFA, la LFP n’a pas souhaité attendre pour prendre une décision alors qu’il lui restait alors presque un mois pour étudier l’évolution de la pandémie et des conditions sanitaires ainsi que pour définir un protocole sanitaire permettant de reprendre la compétition, comme nos voisins européens ont su le faire. Contrairement aux hypothèses privilégiées par l’UEFA, la LFP n’a pas souhaité discuter d’un format différent autorisé durant le mois d’août. Contrairement à la déclaration initiale de Noël Le Graët, le classement n’a pas été réalisé selon la dernière journée complète disputée (J27) mais selon un quotient qui prend en compte une journée non entièrement disputée (J28)", s'est plaint Jean-Michel Aulas.

Un arrêt définitif de la saison entraînerait tout le football français vers une crise économique et sociale sans précédent

Le président de l'OL a également brandi la menace financière qui pèse sur le football français. "L’Etat qui pourrait être mis en responsabilité d’avoir décidé à la place des instances et qui, de ce fait, pourrait engager sa propre responsabilité face au déficit colossal des clubs (700 à 900 millions d’euros), a mis en place un PGE (prêt garanti par l'Etat) pour combler les trésoreries des clubs de L1 à la suite de la résiliation et du non-paiement de Canal + et de Bein Sport, a-t-il indiqué. La situation financière des clubs français est terrible. Un arrêt définitif de la saison entraînerait tout le football français vers une crise économique et sociale sans précédent."

Play Icon WATCH "Il y a un effet de matraquage, Aulas use beaucoup de personnes en ce moment" 00:03:14

Jean-Michel Aulas a aussi fait part de son inquiétude pour la compétitivité de la Ligue 1. "Parmi les sept plus grands championnats européens, la France est le seul à avoir choisi d’arrêter, a-t-il rappelé. La Bundesliga a repris les matchs le 16 mai, l’Espagne reprendra le 8 juin, l’Italie, la Russie et le Portugal ont repris les entraînements collectifs, l’Angleterre travaille sur une reprise après le 19 juin. Comment la France pourra-t-elle ne pas être très rapidement déclassée et voir son football professionnel dévalorisé ?"

Aulas évoque un complot

A la fin de sa lettre, le patron de l'Olympique Lyonnais, qui évoque également un complot, réclame aux autorités de revenir sur cette décision. "Pourrions-nous imaginer que le 2 juin soit aussi une opportunité formidable de rectifier l’erreur concernant le football français et de permettre, avec un protocole sanitaire utilisé partout, de donner le point de départ d’une reprise progressive des entraînements (en juin) et, pourquoi pas, d’une reprise des championnats de la saison 2019/2020 sur les mois de juillet ou août comme l’a suggéré précisément l’UEFA" a-t-il conclu.

Play Icon WATCH "Ça dessine quoi ? Une perte d'influence d'Aulas !" 00:03:02

Ligue 1 Niang ouvre la porte à l'OM : "Ce sera avec grand plaisir, j'aime bien Marseille" IL Y A 9 HEURES