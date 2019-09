C’est l’histoire d’un duo qui n’a rien de naturel. D’abord Roland Romeyer, 74 ans. Homme du cru, supporter des Verts depuis toujours. Une success story sauce ligérienne d’un self-made-man titulaire d’un simple brevet d’étude pour devenir propriétaire d’un des plus gros clubs de France. Il atteint son rêve lorsqu’il s’associe avec Bernard Caïazzo, homme d’affaires azuréen formé à l’Essec aux cercles d’influence parisiens. Voilà seize ans que les deux hommes gouvernent l’AS Saint-Etienne. Seize ans d’une collaboration souvent claudicante.

Et le dernier épisode résume à merveille la lutte de pouvoir et les chamailleries qui fragilisent l’ASSE. A chaque contre-performance sportive, à chaque soubresaut dans l’organigramme, le duo tangue. En ce début de saison chaotique, les deux hommes cherchent une solution sans forcément se consulter. Alors que Bernard Caïazzo a contacté en douce Jean-Louis Gasset, selon L’Equipe, Roland Romeyer espère Claude Puel. Ghislain Printant, coach en sursis aujourd’hui, avait été quasiment imposé par Caïazzo alors que son binôme rêvait déjà… de Puel au début de l’été.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo (ASSE)Getty Images

Romeyer le Stéphanois, Caïazzo et le clinquant

Un dysfonctionnement loin d’être isolé. En 2006 déjà, pour succéder à Elie Baup, en froid avec ses deux dirigeants, Romeyer veut Ivan Hasek et Caïazzo, Luis Fernandez. Quand Christophe Galtier s’en va en 2017, le premier, fidèle à ses principes, réclame un ancien de la maison (Patrice Garande) quand le second veut du clinquant (Thierry Henry ou Patrick Vieira). Deux courants de pensée qui ont du mal à cohabiter et parasitent la vie des Verts. Et les maladresses du duo ne font que fragiliser le club. En janvier, Caïazzo envoyait malencontreusement un sms à Frédéric Paquet, alors directeur général du club, dans lequel il le chargeait. Depuis, Paquet à quitter le navire.

Roland Romeyer (ASSE)Getty Images

Jean-Louis Gasset, lui, ne supportait plus l’interventionnisme de Roland Romeyer. Le président du directoire avait décidé de prendre du recul en janvier 2018 et laissé les manettes à Paquet. Mais l’ASSE chatouille trop Romeyer et il est revenu dans les pattes de Gasset quelques mois plus tard. L’homme à l’origine du spectaculaire redressement des Verts n’a pas supporté et s’en est allé. C’est Caïazzo qui l’a confirmé au début de l’été provoquant la colère de son compère :

" L’ASSE est un club compliqué. Il y a quelques taupes et certains autres qui ne savent pas tenir leur langue. "

Galtier, parfait tampon

Ambiance… Malgré tout, si l’ASSE a grandi en 16 ans. Si elle a retrouvé l’Europe, gagné un trophée (Coupe de la Ligue 2013) et s’est stabilisée dans le premier tiers de Ligue 1, les deux hommes ont aussi leur part de responsabilités. Le duo fonctionne quand il n’est pas en première ligne et ne fait pas parler de lui. Longtemps, Christophe Galtier, par sa communication habile et son pouvoir étendu, a joué le parfait tampon.

Avec un pouvoir sportif fort et indiscutable, tout roule chez les Verts. La moindre secousse se transforme en séisme. Quand Galtier s’en va, les divergences au sein de la direction bicéphale ressurgissent. Saint-Etienne vit six mois en enfer avec Oscar Garcia puis Julien Sablé. Deux ans plus tard, la situation n’a pas tellement changé. Sans pouvoir sportif affirmé, les Verts filent toujours dans le mur. Et on ne peut pas vraiment dire que Ghislain Printant ait aujourd’hui une autorité indiscutable…